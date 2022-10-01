На военном аэродроме Севастополя разбился самолет. Жители сообщают о взрывах
Ситуацию прокомментировал губернатор
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В военном аэропорту Бельбек разбился самолет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
По его словам, на аэродроме произошла «внештатная ситуация».
— По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие, — написал Развозжаев в своем телеграм-канале.
Жители города сообщают, что слышали взрывы.