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Спецоперация на Украине

На военном аэродроме Севастополя разбился самолет. Жители сообщают о взрывах

Ситуацию прокомментировал губернатор

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В военном аэропорту Бельбек разбился самолет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

По его словам, на аэродроме произошла «внештатная ситуация».

— По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие, — написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Жители города сообщают, что слышали взрывы.

КрымСевастопольАэродромАэропортВзрывыГубернаторСамолетРазвозжаев
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