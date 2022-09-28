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В Новосибирске родственники пострадавшего пешехода ищут очевидцев ДТП на Красном проспекте — видео аварии

Сначала автомобилист скрылся с места аварии, но его нашли сотрудники ГИБДД

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Пострадавший парень находится в больнице

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В Новосибирске водитель автомобиля Chery Tiggo сбил на Красном проспекте двух пешеходов на переходе: 21-летнего парня и 19-летнюю девушку. Оксана Смоленцева, родственница пострадавшего парня, ищет свидетелей ДТП.

Как рассказала Оксана, пострадавшие учились вместе в авиационном колледже. По данным ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 12 сентября в 02:09. 22-летний водитель на Chery Tiggo сбил пешеходов на улице Красный проспект, 67. Изначально водитель скрылся с места происшествия, но через некоторое время его нашли сотрудники ГИБДД.

— Водитель скрылся с места ДТП, в тот же день его нашли сотрудники отдела доследственной проверки. Он не признается в том, что был за рулем, и говорит, что ничего не помнит, — поделилась Оксана с НГС.

По словам женщины, видео с камер наблюдения она нашла сама.

У пострадавшего серьезные травмы, из городской больницы его уже должны перевести в реабилитационный центр, рассказала Оксана.

НГС направил запрос в ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности произошедшего.

25 сентября в Ленинском районе произошло ДТП, новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода.

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