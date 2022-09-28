В Новосибирске родственники пострадавшего пешехода ищут очевидцев ДТП на Красном проспекте — видео аварии
Сначала автомобилист скрылся с места аварии, но его нашли сотрудники ГИБДД
В Новосибирске водитель автомобиля Chery Tiggo сбил на Красном проспекте двух пешеходов на переходе:
Как рассказала Оксана, пострадавшие учились вместе в авиационном колледже. По данным ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 12 сентября в 02:09.
— Водитель скрылся с места ДТП, в тот же день его нашли сотрудники отдела доследственной проверки. Он не признается в том, что был за рулем, и говорит, что ничего не помнит, — поделилась Оксана с НГС.
По словам женщины, видео с камер наблюдения она нашла сама.
У пострадавшего серьезные травмы, из городской больницы его уже должны перевести в реабилитационный центр, рассказала Оксана.
НГС направил запрос в ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности произошедшего.
25 сентября в Ленинском районе произошло ДТП, новосибирца дважды сбили вне зоны пешеходного перехода.