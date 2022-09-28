В Новосибирске родственники пострадавшего пешехода ищут очевидцев ДТП на Красном проспекте — видео аварии

В Новосибирске водитель автомобиля Chery Tiggo сбил на Красном проспекте двух пешеходов на переходе: 21-летнего парня и 19-летнюю девушку. Оксана Смоленцева, родственница пострадавшего парня, ищет свидетелей ДТП.



Как рассказала Оксана, пострадавшие учились вместе в авиационном колледже. По данным ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 12 сентября в 02:09. 22-летний водитель на Chery Tiggo сбил пешеходов на улице Красный проспект, 67. Изначально водитель скрылся с места происшествия, но через некоторое время его нашли сотрудники ГИБДД.