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«Пытался душить пассажира»: 40-летнего мужчину будут судить за дебош в самолете до Новосибирска

Он был в состоянии наркотического опьянения

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Мужчина летел на самолете компании S7

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40-летнего мужчину будут судить за дебош на борту самолета в Новосибирск. Он приставал к экипажу, бил по салону воздушного судна и пытался душить одного из пассажиров. Об этом сообщили в Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточном межрегиональном СК России.

По данным следствия, 8 декабря 2021 года житель Ханты-Мансийского автономного округа устроил дебош на борту самолета Магадан — Новосибирск авиакомпании S7. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

— Приставал к экипажу и пассажирам авиарейса, хаотично размахивал руками, нанося удары о спинки пассажирских сидений, а также по различным частям салона воздушного судна, используя в качестве оружия неустановленный предмет, пытался душить им одного из пассажиров, — сообщили в Новосибирском СК на транспорте.

Пассажиры и члены экипажа смогли остановить дебошира. Они обездвижили его с помощью ремней, после чего мужчину передали сотрудникам транспортной полиции.

Свою вину 40-летний мужчина признал частично. Следователи направили уголовное дело в суд на рассмотрение. Его будут судить по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

НГС также отправил запрос в S7 по ситуации.

В июле за дебош на борту до Магадана осудили 36-летнего новосибирца. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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