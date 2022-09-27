«Пытался душить пассажира»: 40-летнего мужчину будут судить за дебош в самолете до Новосибирска

40-летнего мужчину будут судить за дебош на борту самолета в Новосибирск. Он приставал к экипажу, бил по салону воздушного судна и пытался душить одного из пассажиров. Об этом сообщили в Новосибирском следственном отделе на транспорте Восточном межрегиональном СК России.



По данным следствия, 8 декабря 2021 года житель Ханты-Мансийского автономного округа устроил дебош на борту самолета Магадан — Новосибирск авиакомпании S7. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.