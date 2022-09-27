«Пытался душить пассажира»:
40-летнего мужчину будут судить за дебош в самолете до Новосибирска
Он был в состоянии наркотического опьянения
По данным следствия, 8 декабря 2021 года житель Ханты-Мансийского автономного округа устроил дебош на борту самолета Магадан — Новосибирск авиакомпании S7. Мужчина был в состоянии наркотического опьянения.
— Приставал к экипажу и пассажирам авиарейса, хаотично размахивал руками, нанося удары о спинки пассажирских сидений, а также по различным частям салона воздушного судна, используя в качестве оружия неустановленный предмет, пытался душить им одного из пассажиров, — сообщили в Новосибирском СК на транспорте.
Пассажиры и члены экипажа смогли остановить дебошира. Они обездвижили его с помощью ремней, после чего мужчину передали сотрудникам транспортной полиции.
Свою вину
НГС также отправил запрос в S7 по ситуации.
В июле за дебош на борту до Магадана осудили