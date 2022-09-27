17 погибших, 11 из них — дети: всё, что известно о нападении на школу в Ижевске
Четвертая неделя нового учебного года в ижевской школе
У школы
Почти двадцать лет назад Артем Казанцев окончил школу
Первыми жертвами убийцы были два охранника — Казанцев расправился с ними по очереди. Вторым, кто оказался на его пути, стал
Тем временем Казанцев перешел к классам, стреляя по закрытым дверям, чтобы проверить, есть ли кто внутри. Некоторые ученики забаррикадировались, прижались друг к другу и примерно час сидели не дыша. Благодаря этому им удалось спастись. Так, благодаря учительнице биологии Галине Жаворонковой, которая моментально отреагировала на происшествие, наказала ученикам закрыть двери, забаррикадировать проход и завела учеников в лаборантскую, спаслись воспитанники одного из восьмых классов. Нападавший просто прошел мимо кабинета, где они находились.
— Когда стали стрелять, мы подумали, что это что-то ремонтируют, а потом очень часто стали слышны выстрелы. Он даже подошел к нашей двери, но она была закрыта. Тогда он стрельнул в дверь, посмотрел в дырку, что в классе пусто (мы спрятались), и ушёл — рассказал один из школьников Telegram-каналу Baza.
Тем не менее Казанцеву удалось зацепить несколько десятков человек. В результате, по последним официальным данным, погибли 15 человек, 11 из них дети. Еще 24 человека пострадали, среди них 22 ребенка. После атаки нападавший покончил с собой.
Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что открывший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете с диагнозом шизофрения. Последний раз он был на приеме у врача неделю назад.
Через двадцать минут после нападения на школу
— Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований, — говорилось в письме.
В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в ижевской школе. Он продлится до 29 сентября.