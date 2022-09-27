17 погибших, 11 из них — дети: всё, что известно о нападении на школу в Ижевске

У школы № 88 в Ижевске сегодня организовали стихийный мемориал. В память о детях, погибших в результате нападения 34-летнего Артема Казанцева. Мужчина, у которого, как позже выяснилось, диагностирована шизофрения, без особых препятствий зашел в учебное заведение и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. В результате, по последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из них дети. Еще 24 человека (среди них 22 ребенка) пострадали. Мы восстанавливаем хронику страшных событий в память о невинных жертвах и с надеждой, что подобное никогда не повторится. В который раз.

