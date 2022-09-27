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Стрельба в школе в ИжевскеПодробности

17 погибших, 11 из них — дети: всё, что известно о нападении на школу в Ижевске

Четвертая неделя нового учебного года в ижевской школе № 88 обернулась трагедией для всей страны

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11 ребят больше не услышат школьного звонка — вместо него они попрощались со школой под грохот выстрелов

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У школы № 88 в Ижевске сегодня организовали стихийный мемориал. В память о детях, погибших в результате нападения 34-летнего Артема Казанцева. Мужчина, у которого, как позже выяснилось, диагностирована шизофрения, без особых препятствий зашел в учебное заведение и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. В результате, по последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из них дети. Еще 24 человека (среди них 22 ребенка) пострадали. Мы восстанавливаем хронику страшных событий в память о невинных жертвах и с надеждой, что подобное никогда не повторится. В который раз.

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Почти двадцать лет назад Артем Казанцев окончил школу № 88 в Ижевске. 26 сентября 2022 года он решил нанести визит в стены, в которых когда-то воспитывался. При себе у него было два пистолета (как выяснила Росгвардия, они были травматическими, но переделаны под стрельбу боевыми патронами) и большой запас патронов, на магазинах с которыми было написано одно слово: «Ненависть».

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Первыми жертвами убийцы были два охранника — Казанцев расправился с ними по очереди. Вторым, кто оказался на его пути, стал 16-летний ученик Саша. Нападавший выстрелил в него, но только ранил. Несмотря на сквозное пулевое ранение, школьник побежал к директору, поднял всех на уши, после чего началась эвакуация. Парень помогал выводить других учеников. Минут через 10 его самого подхватили экстренные службы, вывели из школы и увезли в больницу.

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Тем временем Казанцев перешел к классам, стреляя по закрытым дверям, чтобы проверить, есть ли кто внутри. Некоторые ученики забаррикадировались, прижались друг к другу и примерно час сидели не дыша. Благодаря этому им удалось спастись. Так, благодаря учительнице биологии Галине Жаворонковой, которая моментально отреагировала на происшествие, наказала ученикам закрыть двери, забаррикадировать проход и завела учеников в лаборантскую, спаслись воспитанники одного из восьмых классов. Нападавший просто прошел мимо кабинета, где они находились.

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— Когда стали стрелять, мы подумали, что это что-то ремонтируют, а потом очень часто стали слышны выстрелы. Он даже подошел к нашей двери, но она была закрыта. Тогда он стрельнул в дверь, посмотрел в дырку, что в классе пусто (мы спрятались), и ушёл — рассказал один из школьников Telegram-каналу Baza.

Тем не менее Казанцеву удалось зацепить несколько десятков человек. В результате, по последним официальным данным, погибли 15 человек, 11 из них дети. Еще 24 человека пострадали, среди них 22 ребенка. После атаки нападавший покончил с собой.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что открывший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете с диагнозом шизофрения. Последний раз он был на приеме у врача неделю назад.

Через двадцать минут после нападения на школу № 88 на электронный адрес другой ижевской школы пришел имейл от некого Тамерлана. В этом письме было то же слово, что и на магазинах с патронами Казанцева: «Ненависть».

— Произошедшее не является терактом. В качестве единственной причины произошедшего прошу указать ненависть. Я не состою в экстремистских организациях, у меня нет политических требований, — говорилось в письме.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в ижевской школе. Он продлится до 29 сентября.

ИжевскНападениеСтрельбаШизофренияШкола
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