Стрельба в военкомате. Что известно про
25-летнего задержанного и в каком состоянии военком — видео
Военный комиссар находится в реанимации. На стрелка заведено уголовное дело
Стрельба в военкомате небольшого Усть-Илимска (Иркутская область) произошла утром
По словам очевидца Сергея Шевченко, который пришел на призывной пункт по повестке, стрельба произошла в актовом зале.
— Пришли в военкомат, потом отдали документы. Военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и всё в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему и сказал, что «сейчас все поедем домой», и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал, — рассказал мужчина.
После этого всех вывели на улицу. Затем тех, кто мобилизован, заводили по 15 человек и досматривали. «А до этого никто не проверял документы, только повестку смотрели, писали в журнал, и всё», — подчеркнул молодой человек.
Военный комиссар сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. СКР тем временем возбудил уголовное дело.
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