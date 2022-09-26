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Спецоперация на Украине

Стрельба в военкомате. Что известно про 25-летнего задержанного и в каком состоянии военком — видео

Военный комиссар находится в реанимации. На стрелка заведено уголовное дело

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Этим утром в здании военкомата находилось более десятка человек, в том числе мобилизованные мужчины

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Стрельба в военкомате небольшого Усть-Илимска (Иркутская область) произошла утром 26 сентября. Во время происшествия пострадал военный комиссар по городу и Усть-Илимскому району Александр Елисеев. Наши коллеги из «ИрСити» собрали в одном видео всё, что известно об этом инциденте.

По словам очевидца Сергея Шевченко, который пришел на призывной пункт по повестке, стрельба произошла в актовом зале.

— Пришли в военкомат, потом отдали документы. Военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и всё в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему и сказал, что «сейчас все поедем домой», и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал, — рассказал мужчина.

После этого всех вывели на улицу. Затем тех, кто мобилизован, заводили по 15 человек и досматривали. «А до этого никто не проверял документы, только повестку смотрели, писали в журнал, и всё», — подчеркнул молодой человек.

Военный комиссар сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. СКР тем временем возбудил уголовное дело.

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Подозреваемого в стрельбе, которым оказался 25-летний местный житель, задержали сотрудники Росгвардии. Известно, что он не является законным владельцем этого оружия. Свидетель случившегося рассказал «ИрСити» о том, как это произошло.

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