Стрельба в военкомате. Что известно про 25-летнего задержанного и в каком состоянии военком — видео

— Пришли в военкомат, потом отдали документы. Военком повел часть в актовый зал, начал рассказывать о ситуации в стране, о том, что он исполняет волю государства, и всё в таком роде. Затем подскочил стрелок, подошел к нему и сказал, что «сейчас все поедем домой», и выстрелил в военкома. Я упал на пол. После второго выстрела я побежал, — рассказал мужчина.