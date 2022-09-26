Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

Неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе № 88 и открыл стрельбу, сообщает местное издание UDMInfo со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, мужчину пока не задержали, его продолжают искать.

Как пишет Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался.