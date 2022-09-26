Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе
По данным СМИ, пострадали девять человек, охранник скончался
Неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе
Как пишет Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что прибыл на место происшествия. По его словам, у школы работают все спецслужбы, скорая, все силы и средства приведены в готовность.
В МВД России заявили, что на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено в 10:43 мск
Количество пострадавших учеников в ижевской школе увеличилось до девяти. СМИ сообщают, что дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Шестеро ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у четверых — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.
По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион направлен заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Костыряченко.
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия. По предварительной информации, один ребенок выпрыгнул из окна, остальные закрылись в классе.