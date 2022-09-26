20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 58.10
eur 56.48
Тема дняОбещают мокрый снег
Все новости
Все новости
Стрельба в школе в Ижевске

Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

По данным СМИ, пострадали девять человек, охранник скончался

5 686
ds

Неизвестный ворвался в класс во время урока

Поделиться

Неизвестный мужчина ворвался в один из классов в ижевской школе № 88 и открыл стрельбу, сообщает местное издание UDMInfo со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, мужчину пока не задержали, его продолжают искать.

Как пишет Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что прибыл на место происшествия. По его словам, у школы работают все спецслужбы, скорая, все силы и средства приведены в готовность.

В МВД России заявили, что на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется.

Так дети баррикадировались в кабинетах во время стрельбы в ижевской школе <nobr class="_">№ 88</nobr>

Так дети баррикадировались в кабинетах во время стрельбы в ижевской школе № 88

Поделиться

Обновлено в 10:43 мск

Количество пострадавших учеников в ижевской школе увеличилось до девяти. СМИ сообщают, что дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Шестеро ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжелые травмы, у четверых — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.

По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион направлен заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Костыряченко.


Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия. По предварительной информации, один ребенок выпрыгнул из окна, остальные закрылись в классе.

ИжевскСтрельбаШкола
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2