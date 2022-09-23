Легковушку зажало под грузовик: авария в Новосибирске спровоцировала затор
Затор протянулся от улицы Ленинградской до Панфиловцев
В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Автогенной произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. После столкновения большегруз опрокинулся на бок и зажал под собой второго участника аварии.
— На дороге образовался затор, за рулем легковушки была девушка. Сейчас при помощи крана и бетономешалки пытаются поставить грузовик на колеса, — сообщил читатель НГС.
Судя по данным 2ГИС, на дороге образовалась двухкилометровая пробка. Затор протянулся от улицы Ленинградской до Панфиловцев.
Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
— На месте работают сотрудники ГИБДД. В аварии пострадавших нет. Оформили с материальным ущербом, — сообщали в инспекции.
Напомним, утром 23 сентября сотни автомобилистов встали в пробку на улице Большевистской. Причиной затора водители называют аварию и дорожные работы.