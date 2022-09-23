20idei
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 59.83
eur 58.94
Тема дняОгромная очередь к кафе
Все новости
Все новости

Легковушку зажало под грузовик: авария в Новосибирске спровоцировала затор

Затор протянулся от улицы Ленинградской до Панфиловцев

979
ds

Большегруз опрокинулся на бок и зажал под собой легковушку

Поделиться

В Новосибирске вечером 23 сентября на улице Автогенной произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. После столкновения большегруз опрокинулся на бок и зажал под собой второго участника аварии.

В ДТП никто не пострадал

В ДТП никто не пострадал

Поделиться

— На дороге образовался затор, за рулем легковушки была девушка. Сейчас при помощи крана и бетономешалки пытаются поставить грузовик на колеса, — сообщил читатель НГС.

Судя по данным 2ГИС, на дороге образовалась двухкилометровая пробка. Затор протянулся от улицы Ленинградской до Панфиловцев.

На дороге образовалась двухкилометровая пробка

На дороге образовалась двухкилометровая пробка

Поделиться

Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

— На месте работают сотрудники ГИБДД. В аварии пострадавших нет. Оформили с материальным ущербом, — сообщали в инспекции.

Напомним, утром 23 сентября сотни автомобилистов встали в пробку на улице Большевистской. Причиной затора водители называют аварию и дорожные работы.

По теме

ДТППробка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2