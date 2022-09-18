В Новосибирске
39-летний водитель сбил пятилетнего мальчика во дворе дома
Ребенка доставили в больницу с различными травмами
В Новосибирске в воскресенье,
— На территории Кировского района водитель, управляя автомобилем Mazda Millenia, двигался по внутридворовой территории дома
В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, который с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.
В Новосибирске вечером 17 сентября на Димитровском мосту перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщили в группе «