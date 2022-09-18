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В Новосибирске 39-летний водитель сбил пятилетнего мальчика во дворе дома

Ребенка доставили в больницу с различными травмами

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ДТП произошло сегодня днем

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В Новосибирске в воскресенье, 18 сентября, днем 39-летний водитель наехал на пятилетнего мальчика во дворе дома. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, ДТП произошло в 14:40.

— На территории Кировского района водитель, управляя автомобилем Mazda Millenia, двигался по внутридворовой территории дома № 13 по улице Виктора Уса и в пути следования совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, который с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.

В Новосибирске вечером 17 сентября на Димитровском мосту перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщили в группе «АСТ-54», на мосту произошло сразу два ДТП, в результате одного из них внедорожник оказался на крыше.

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