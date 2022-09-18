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Тема дняГибель 37-летнего мужчины в пожаре
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«Неосторожность при курении»: в утреннем пожаре в Калининском районе погиб 37-летний мужчина

Пожар начался в 5 утра воскресенья

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Пожарные эвакуировали 9 человек из здания

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В Новосибирске следователи начали проверку из-за погибшего в утреннем пожаре. В воскресенье, 18 сентября, загорелось здание на улице Объединения в Калининском районе.

— Во время тушения пожара было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками сильного термического воздействия. По предварительным данным, причина пожара — неосторожность при курении. На место происшествия незамедлительно выехали следователь, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что из горящего здания эвакуировали 9 человек и 11 человек вышли из здания самостоятельно. Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м.

В пятницу, 16 сентября, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Кудряшевская, 12 сгорело двухэтажное здание с мастерской.

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