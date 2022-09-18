«Неосторожность при курении»: в утреннем пожаре в Калининском районе погиб
37-летний мужчина
Пожар начался в 5 утра воскресенья
В Новосибирске следователи начали проверку из-за погибшего в утреннем пожаре. В воскресенье, 18 сентября, загорелось здание на улице Объединения в Калининском районе.
— Во время тушения пожара было обнаружено тело
В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что из горящего здания эвакуировали 9 человек и 11 человек вышли из здания самостоятельно. Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади
В пятницу, 16 сентября, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Кудряшевская, 12 сгорело двухэтажное здание с мастерской.