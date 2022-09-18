На реке Обь
65-летний мужчина по колено увяз в грязи и тине — выбраться помогали спасатели
Мужчину передали сотрудникам скорой помощи
В Новосибирске 17 сентября
— Прибывшие по указанному адресу спасатели обследовали берег и обнаружили мужчину. Спасатели оказали мужчине помощь, они извлекли его из вязкого грязного ила и доставили на сухой нормальный берег, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Спасатели передали мужчину бригаде врачей скорой помощи для осмотра.
Спасатели МАСС в Новосибирске помогли 7-летнему мальчику, застрявшему ногой в дереве рядом со входом в цирк на улице Челюскинцев.