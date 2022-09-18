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На реке Обь 65-летний мужчина по колено увяз в грязи и тине — выбраться помогали спасатели

Мужчину передали сотрудникам скорой помощи

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Обь сейчас обмелела

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В Новосибирске 17 сентября 65-летний мужчина увяз в тине и грязи на реке Обь в районе улице Сухарная Береговая 2-я. Сообщение о происшествии поступило в МАСС в 16:26 в субботу.

— Прибывшие по указанному адресу спасатели обследовали берег и обнаружили мужчину. Спасатели оказали мужчине помощь, они извлекли его из вязкого грязного ила и доставили на сухой нормальный берег, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасатели передали мужчину бригаде врачей скорой помощи для осмотра.

Спасатели МАСС в Новосибирске помогли 7-летнему мальчику, застрявшему ногой в дереве рядом со входом в цирк на улице Челюскинцев.

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