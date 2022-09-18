Уехал из Кемерова на попутном транспорте:
11-летнего мальчика нашли в Новосибирске спустя 9 дней
Школьник уехал из дома со своим совершеннолетним знакомым
В Новосибирске 17 сентября нашли
Мама пропавшего
— Сотрудники полиции Кемерова организовали масштабные поисковые мероприятия. Их проведение находилось на контроле у начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова. В течение девяти дней они не прекращались, ориентировка на без вести пропавшего подростка ежедневно распространялись в СМИ и социальных медиа. В поисках также принимали участие сотрудники других правоохранительных органов, волонтеры, педагоги и местные жители, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Обнаруженного в Новосибирске школьника собираются доставить в Кемерово, где полицейские установят обстоятельства и причину произошедшего. В ГУ МВД также поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.
12 сентября житель села Королевка Николай Игнатиков ушел в лес за грибами и заблудился. Пенсионера удалось найти спустя 5 суток после пропажи: от голода, по его словам, его спас богатый урожай дикоросов.