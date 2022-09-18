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Уехал из Кемерова на попутном транспорте: 11-летнего мальчика нашли в Новосибирске спустя 9 дней

Школьник уехал из дома со своим совершеннолетним знакомым

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В полицию сообщение поступило 9 сентября

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В Новосибирске 17 сентября нашли 11-летнего мальчика, который пропал в Кемеровской области. Как рассказали в пресс-службе кемеровского МВД, местонахождение мальчика было неизвестно с 8 сентября. Предварительно установлено, что школьник уехал в другой регион на попутном транспорте вместе со своим совершеннолетним знакомым.

Мама пропавшего 11-летнего мальчика обратилась в МВД по городу Кемерово 9 сентября с сообщением, что 8 сентября около 12 часов дня ее сын ушел гулять и пропал.

— Сотрудники полиции Кемерова организовали масштабные поисковые мероприятия. Их проведение находилось на контроле у начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова. В течение девяти дней они не прекращались, ориентировка на без вести пропавшего подростка ежедневно распространялись в СМИ и социальных медиа. В поисках также принимали участие сотрудники других правоохранительных органов, волонтеры, педагоги и местные жители, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Обнаруженного в Новосибирске школьника собираются доставить в Кемерово, где полицейские установят обстоятельства и причину произошедшего. В ГУ МВД также поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.

12 сентября житель села Королевка Николай Игнатиков ушел в лес за грибами и заблудился. Пенсионера удалось найти спустя 5 суток после пропажи: от голода, по его словам, его спас богатый урожай дикоросов.

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