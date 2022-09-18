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Внедорожник перевернулся ночью на Димитровском мосту в Новосибирске

В ДТП никто не пострадал

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ДТП произошло вечером в субботу

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В Новосибирске вечером 17 сентября на Димитровском мосту перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщили в группе «АСТ-54», на мосту произошло сразу два ДТП, в результате одного из них внедорожник оказался на крыше.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области ДТП оформлены с материальным ущербом, без пострадавших. Подробностей ДТП в ГИБДД не сообщили.

Ночью 15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся. 23-летний водитель оказался зажат в автомобиле, ему потребовалась помощь спасателей.

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