Внедорожник перевернулся ночью на Димитровском мосту в Новосибирске
В ДТП никто не пострадал
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В Новосибирске вечером 17 сентября на Димитровском мосту перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщили в группе «АСТ-54», на мосту произошло сразу два ДТП, в результате одного из них внедорожник оказался на крыше.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области ДТП оформлены с материальным ущербом, без пострадавших. Подробностей ДТП в ГИБДД не сообщили.
Ночью 15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся.