31-летний бывший учитель физкультуры из Купино погиб в спецоперации на Украине
Рядовой Алибек Жумадилов посмертно награжден орденом Мужества
В городе Купино Новосибирской области местные жители простились с военнослужащим Вооруженных сил РФ
Большую часть жизни Жумадилов прожил в Купино. В 2009 году окончил местную среднюю школу, в
— Алибек был, как говорят односельчане, всегда с улыбкой на лице, приветлив, общительным и эмоционально уравновешенным. Активно увлекался спортом, футболом, хоккеем, неоднократно участвовал в Кроссе наций, проходившем в Купинском районе. В последнее время увлекался тяжелой атлетикой, — говорится на сайте администрации.
Алибек Жумадилов награжден посмертно орденом Мужества. Награду впоследствии его родителям передадут сотрудники военкомата.
5 сентября в Новосибирском районе простились с майором войск национальной гвардии РФ Виктором Слушкиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Он служил в спецназе и был награжден медалями за службу на Северном Кавказе.