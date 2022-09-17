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31-летний бывший учитель физкультуры из Купино погиб в спецоперации на Украине

Рядовой Алибек Жумадилов посмертно награжден орденом Мужества

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Рядовой Алибек Жумадилов 6 лет проработал физруком в купинской средней школе

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В городе Купино Новосибирской области местные жители простились с военнослужащим Вооруженных сил РФ 31-летним Алибеком Жумадиловым, погибшим во время проведения спецоперации на Украине 2 сентября. Информация опубликована на сайте администрации Купинского района.

Большую часть жизни Жумадилов прожил в Купино. В 2009 году окончил местную среднюю школу, в 2013-м — Карасукский педагогический колледж по специальности «преподаватель физической культуры». Также он прошел срочную службу в рядах российской армии. Несколько лет работал учителем физической культуры, окончил Новосибирский педагогический университет. В 2020 году Жумадилов отправился служить в армию по контракту.

— Алибек был, как говорят односельчане, всегда с улыбкой на лице, приветлив, общительным и эмоционально уравновешенным. Активно увлекался спортом, футболом, хоккеем, неоднократно участвовал в Кроссе наций, проходившем в Купинском районе. В последнее время увлекался тяжелой атлетикой, — говорится на сайте администрации.

Алибек Жумадилов награжден посмертно орденом Мужества. Награду впоследствии его родителям передадут сотрудники военкомата.

5 сентября в Новосибирском районе простились с майором войск национальной гвардии РФ Виктором Слушкиным, погибшим во время спецоперации на Украине. Он служил в спецназе и был награжден медалями за службу на Северном Кавказе.

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