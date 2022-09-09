Перевернувшихся в шторм рыбаков спас председатель колхоза «Красный моряк» под Новосибирском
Потерпевших крушение омичей уносило течением в центр озера Сартлан в Барабинском районе
7 сентября на озере Сартлан, несмотря на штормовые предупреждения МЧС, рыбачила компания из Омска. Двое были на одноместных лодках, одну из них опрокинуло волной и начало уносить к центру озера. Напарник заметил опасность и подплыл к утопающему. Двигаться на одноместном судне они не могли, поэтому зацепились за камыш руками и стали дожидаться помощи. Третий рыбак отправился за подмогой.
Вскоре омич прибыл на рыболовном судне руководителя местного колхозного предприятия «Красный моряк».
— Прибыв на место, мы обнаружили двух мужчин пенсионного возраста в воде, держащихся за полуспущенную лодку и камыш. Мужчины были благополучно подняты на борт судна и доставлены на берег. Их едва не унесло течением в центр озера, оно большое — около 20 квадратных километров, — рассказал НГС председатель СХПК РК «Красный моряк» Николай Остапенко.
Ранее НГС рассказывал подробности спасения