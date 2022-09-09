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Перевернувшихся в шторм рыбаков спас председатель колхоза «Красный моряк» под Новосибирском

Потерпевших крушение омичей уносило течением в центр озера Сартлан в Барабинском районе

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Рыбаки вцепились в камыш, чтобы их не унесло течением, и ждали подмоги

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7 сентября на озере Сартлан, несмотря на штормовые предупреждения МЧС, рыбачила компания из Омска. Двое были на одноместных лодках, одну из них опрокинуло волной и начало уносить к центру озера. Напарник заметил опасность и подплыл к утопающему. Двигаться на одноместном судне они не могли, поэтому зацепились за камыш руками и стали дожидаться помощи. Третий рыбак отправился за подмогой.

Вскоре омич прибыл на рыболовном судне руководителя местного колхозного предприятия «Красный моряк».

— Прибыв на место, мы обнаружили двух мужчин пенсионного возраста в воде, держащихся за полуспущенную лодку и камыш. Мужчины были благополучно подняты на борт судна и доставлены на берег. Их едва не унесло течением в центр озера, оно большое — около 20 квадратных километров, — рассказал НГС председатель СХПК РК «Красный моряк» Николай Остапенко.

Ранее НГС рассказывал подробности спасения 36-летней сибирячки, упавшей с Октябрьского моста в Новосибирске вечером 18 августа. Ее вытащили из воды очевидцы, оказавшиеся политиками.

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