Перевернувшихся в шторм рыбаков спас председатель колхоза «Красный моряк» под Новосибирском

7 сентября на озере Сартлан, несмотря на штормовые предупреждения МЧС, рыбачила компания из Омска. Двое были на одноместных лодках, одну из них опрокинуло волной и начало уносить к центру озера. Напарник заметил опасность и подплыл к утопающему. Двигаться на одноместном судне они не могли, поэтому зацепились за камыш руками и стали дожидаться помощи. Третий рыбак отправился за подмогой.