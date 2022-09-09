В салоне новосибирского автобуса
№ 88 начала рожать пассажирка
Когда у женщины начались схватки, шофер остановил автобус
Жительница Новосибирска начала рожать ребенка в салоне автобуса
Информацию о происшествии подтвердил директор муниципального предприятия «Новосибгортранс», обслуживающего 88 маршрут, Роман Дронов:
— Она ехала в автобусе, и у нее схватки начались. Водитель узнал от пассажиров, что у него женщина рожает. Автобус остановился на остановке «Рабочая» на улице Мира, водитель вызвал скорую, и ее увезли, — объяснил Дронов.
Молодую маму медики доставили в больницу:
— Отвезли в перинатальный центр, бывший областной роддом, успели отвезти, была в состоянии средней степени тяжести, — рассказала НГС заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Ольга Литвинова.
Узнать, мальчик или девочка, корреспонденту НГС не удалось: в пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что пол ребенка относится к персональным данным.
Это не первый случай в Новосибирске, когда роженицы не успевают доехать до больницы: в марте 2022 года женщина родила малыша прямо в салоне автобуса. Ей помогли 2 акушерки, которые ехали тем же маршрутом. В