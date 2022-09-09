В салоне новосибирского автобуса № 88 начала рожать пассажирка

Жительница Новосибирска начала рожать ребенка в салоне автобуса № 88 . Инцидент произошел 7 сентября 2022 года около трех часов дня, об этом сообщил редакции НГС читатель.



Информацию о происшествии подтвердил директор муниципального предприятия «Новосибгортранс», обслуживающего 88 маршрут, Роман Дронов:

— Она ехала в автобусе, и у нее схватки начались. Водитель узнал от пассажиров, что у него женщина рожает. Автобус остановился на остановке «Рабочая» на улице Мира, водитель вызвал скорую, и ее увезли, — объяснил Дронов.