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В салоне новосибирского автобуса № 88 начала рожать пассажирка

Когда у женщины начались схватки, шофер остановил автобус

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Водитель остановил автобус на остановке, когда узнал про схватки у пассажирки

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Жительница Новосибирска начала рожать ребенка в салоне автобуса № 88. Инцидент произошел 7 сентября 2022 года около трех часов дня, об этом сообщил редакции НГС читатель.

Информацию о происшествии подтвердил директор муниципального предприятия «Новосибгортранс», обслуживающего 88 маршрут, Роман Дронов:

— Она ехала в автобусе, и у нее схватки начались. Водитель узнал от пассажиров, что у него женщина рожает. Автобус остановился на остановке «Рабочая» на улице Мира, водитель вызвал скорую, и ее увезли, — объяснил Дронов.

Молодую маму медики доставили в больницу:

— Отвезли в перинатальный центр, бывший областной роддом, успели отвезти, была в состоянии средней степени тяжести, — рассказала НГС заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи Ольга Литвинова.

Узнать, мальчик или девочка, корреспонденту НГС не удалось: в пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили, что пол ребенка относится к персональным данным.

Это не первый случай в Новосибирске, когда роженицы не успевают доехать до больницы: в марте 2022 года женщина родила малыша прямо в салоне автобуса. Ей помогли 2 акушерки, которые ехали тем же маршрутом. В 2018-м сибирячка стала мамой в торговом центре: роды тогда приняли покупатели.

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