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Квартира в многоэтажке сгорела ночью в Бердске: в комнате нашли тело мужчины, 25 человек эвакуировали

30 человек спаслись самостоятельно

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Возгорание произошло в квартире на втором этаже

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Вчера ночью в девятиэтажном доме в Бердске загорелась квартира на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. В пожаре погиб мужчина, 25 человек эвакуировали спасатели, в том числе троих детей, 30 человек спаслись самостоятельно.

Пожар произошел в доме на улице Вокзальной в квартире на втором этаже, сообщение о возгорании поступило в 21:59, первое пожарное подразделение приехало на место через четыре минуты. Возгорание ликвидировали в 22:33.

В тушении пожара участвовало 14 человек и 8 единиц техники

В тушении пожара участвовало 14 человек и 8 единиц техники

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С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей, с козырька первого этажа шахматного клуба спасли еще 10 человек. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.

— Самостоятельно, до прибытия пожарных, из 1-го и 2-го подъездов эвакуировались 30 человек, 5 из которых дети, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

На месте работала следственно-оперативная группа

На месте работала следственно-оперативная группа

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В результате пожара квартира повреждена огнем, в комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Причину случившегося пожара установят органы дознания.

Недавно в деревянном восьмиквартирном доме на улице Красносельской произошел взрыв газа.

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