Квартира в многоэтажке сгорела ночью в Бердске: в комнате нашли тело мужчины, 25 человек эвакуировали
30 человек спаслись самостоятельно
Вчера ночью в девятиэтажном доме в Бердске загорелась квартира на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. В пожаре погиб мужчина, 25 человек эвакуировали спасатели, в том числе троих детей, 30 человек спаслись самостоятельно.
Пожар произошел в доме на улице Вокзальной в квартире на втором этаже, сообщение о возгорании поступило в 21:59, первое пожарное подразделение приехало на место через четыре минуты. Возгорание ликвидировали в 22:33.
С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 3 детей, с козырька первого этажа шахматного клуба спасли еще 10 человек. Самостоятельно эвакуировались 30 человек.
— Самостоятельно, до прибытия пожарных, из
В результате пожара квартира повреждена огнем, в комнате обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Причину случившегося пожара установят органы дознания.
Недавно в деревянном восьмиквартирном доме на улице Красносельской произошел взрыв газа.