Квартира в многоэтажке сгорела ночью в Бердске: в комнате нашли тело мужчины, 25 человек эвакуировали

Вчера ночью в девятиэтажном доме в Бердске загорелась квартира на втором этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. В пожаре погиб мужчина, 25 человек эвакуировали спасатели, в том числе троих детей, 30 человек спаслись самостоятельно.



Пожар произошел в доме на улице Вокзальной в квартире на втором этаже, сообщение о возгорании поступило в 21:59, первое пожарное подразделение приехало на место через четыре минуты. Возгорание ликвидировали в 22:33.