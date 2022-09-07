Пенсионер с потерей памяти пропал в Новосибирске
По словам руководителя поискового отряда, мужчина пропадает не первый раз
В Первомайском районе Новосибирска 7 сентября пропал
— Родные обычно за ним приглядывают. Родственники поехали по делам, а мужчина в это время ушел в неизвестном направлении. Ранее он пропадал, и родные говорят о том, что он садится на транспорт и ездит, просто катается бесцельно в автобусе, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Бориса: рост —
В конце августа пропавшую месяц назад женщину нашли мертвой в лесу в Новосибирской области.