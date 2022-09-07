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Пенсионер с потерей памяти пропал в Новосибирске

По словам руководителя поискового отряда, мужчина пропадает не первый раз

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За мужчиной ухаживали родные

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В Первомайском районе Новосибирска 7 сентября пропал 73-летний Борис Аксенов. Мужчина имеет серьезные проблемы с памятью.

— Родные обычно за ним приглядывают. Родственники поехали по делам, а мужчина в это время ушел в неизвестном направлении. Ранее он пропадал, и родные говорят о том, что он садится на транспорт и ездит, просто катается бесцельно в автобусе, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Бориса: рост — 164 см, худощавого телосложения. Имеет залысины, глаза серые. В день пропажи был одет в серую вязаную кофту, синюю в клетку рубашку, черно-зеленые камуфляжные штаны, черные галоши и серо-синюю кепку. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

В конце августа пропавшую месяц назад женщину нашли мертвой в лесу в Новосибирской области.

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