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33-летний охотник принял друга за медведя в кустах и застрелил его

Следователи возбудили уголовное дело

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Фото с места трагедии

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Новосибирские правоохранители расследуют дело о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый — 33-летний охотник, который перепутал товарища с диким зверем.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 5 сентября в лесу в 5 км от города Болотное в Новосибирской области. Двое мужчин находились на охоте. Один из них, заметив движение в кустах, предположил, что там находится медведь, и выстрелил не менее двух раз. В результате огнестрельное ранение получил его 41-летний товарищ.

— Обвиняемый незамедлительно вызвал скорую помощь, однако мужчина от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой медицинской помощи, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Расследование продолжается. Следователем заявлено проведение нескольких экспертиз.

Ранее в Искитимском районе местные жители сфотографировали след огромного медведя, который может бродить рядом с населенными пунктами.

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