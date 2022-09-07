33-летний охотник принял друга за медведя в кустах и застрелил его
Следователи возбудили уголовное дело
Новосибирские правоохранители расследуют дело о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый — 33-летний охотник, который перепутал товарища с диким зверем.
По данным следствия, трагедия произошла вечером 5 сентября в лесу в 5 км от города Болотное в Новосибирской области. Двое мужчин находились на охоте. Один из них, заметив движение в кустах, предположил, что там находится медведь, и выстрелил не менее двух раз. В результате огнестрельное ранение получил его 41-летний товарищ.
— Обвиняемый незамедлительно вызвал скорую помощь, однако мужчина от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой медицинской помощи, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Расследование продолжается. Следователем заявлено проведение нескольких экспертиз.
Ранее в Искитимском районе местные жители сфотографировали след огромного медведя, который может бродить рядом с населенными пунктами.