33-летний охотник принял друга за медведя в кустах и застрелил его

Новосибирские правоохранители расследуют дело о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемый — 33-летний охотник, который перепутал товарища с диким зверем.



По данным следствия, трагедия произошла вечером 5 сентября в лесу в 5 км от города Болотное в Новосибирской области. Двое мужчин находились на охоте. Один из них, заметив движение в кустах, предположил, что там находится медведь, и выстрелил не менее двух раз. В результате огнестрельное ранение получил его 41-летний товарищ.

