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Работают волонтеры со всей Сибири: третьи сутки ищут женщину с 10-летним ребенком в лесу

Над лесом летает вертолет с громкоговорителем

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Женщина с ребенком ушли без мобильного телефона

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В Кузбассе третьи сутки продолжается поиск 63-летней женщины и 10-летнего ребенка в лесу Прокопьевского района. Вчера над тайгой весь день летал вертолет. Отряды «ЛизыАлерт» приехали со всей Сибири. Сегодня должна прилететь команда из Москвы.

— Сегодня ночью туда летит команда координаторов из Москвы. Также утром прибудут в группе спецназначения ребята из Красноярска, полностью оборудованные. На месте работают отряды «ЛизыАлерт» из Томска, Алтая, Новосибирской области и Кузбасса, — сообщили в пресс-службе «ЛизыАлерт».

Утром 5 сентября из Москвы привезли специальное устройство, которое транслирует голос из вертолета. На месте работает частный вертолет, на котором смонтировали устройство. Новосибирские волонтеры, которые уехали на поиск 4 сентября, сегодня возвращаются домой. Вчера из Новосибирска поехали еще экипажи с волонтерами.

— Женщина с ребенком потерялись. Это было в субботу. Они поехали в лес. С ними была женщина. Договорились, что одни пойдут в одну сторону, другие — в другую сторону, встретятся у машины. В итоге у машины не встретились. Потерявшиеся в лесу — без связи, телефона с собой нет. Даже если бы был, на месте поиска глухая тайга. Не хватает людей. На место нужны люди с квадроциклом, люди с квадрокоптерами, — рассказала Алеся Яблонских.

В Калининском районе Новосибирска пропала 67-летняя Светлана Ракишева (Ковалевская). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 сентября.

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