Работают волонтеры со всей Сибири: третьи сутки ищут женщину с
10-летним ребенком в лесу
Над лесом летает вертолет с громкоговорителем
В Кузбассе третьи сутки продолжается поиск
— Сегодня ночью туда летит команда координаторов из Москвы. Также утром прибудут в группе спецназначения ребята из Красноярска, полностью оборудованные. На месте работают отряды «ЛизыАлерт» из Томска, Алтая, Новосибирской области и Кузбасса, — сообщили в пресс-службе «ЛизыАлерт».
Утром 5 сентября из Москвы привезли специальное устройство, которое транслирует голос из вертолета. На месте работает частный вертолет, на котором смонтировали устройство. Новосибирские волонтеры, которые уехали на поиск 4 сентября, сегодня возвращаются домой. Вчера из Новосибирска поехали еще экипажи с волонтерами.
— Женщина с ребенком потерялись. Это было в субботу. Они поехали в лес. С ними была женщина. Договорились, что одни пойдут в одну сторону, другие — в другую сторону, встретятся у машины. В итоге у машины не встретились. Потерявшиеся в лесу — без связи, телефона с собой нет. Даже если бы был, на месте поиска глухая тайга. Не хватает людей. На место нужны люди с квадроциклом, люди с квадрокоптерами, — рассказала Алеся Яблонских.
В Калининском районе Новосибирска пропала