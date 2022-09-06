Работают волонтеры со всей Сибири: третьи сутки ищут женщину с 10-летним ребенком в лесу

— Женщина с ребенком потерялись. Это было в субботу. Они поехали в лес. С ними была женщина. Договорились, что одни пойдут в одну сторону, другие — в другую сторону, встретятся у машины. В итоге у машины не встретились. Потерявшиеся в лесу — без связи, телефона с собой нет. Даже если бы был, на месте поиска глухая тайга. Не хватает людей. На место нужны люди с квадроциклом, люди с квадрокоптерами, — рассказала Алеся Яблонских.

В Калининском районе Новосибирска пропала 67-летняя Светлана Ракишева (Ковалевская). Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 сентября.

