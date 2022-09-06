Ошибка новичка. Что говорят опытные альпинисты о трагедии на Камчатке

«Там действительно есть лишь несколько мест, где можно сорваться, — вспоминает Тихон. — Лучше всего будет опросить выживших. Если пытаться догадываться, скорее всего, кто-то навернулся. Там очень сложная структура у склона. Это горная вулканическая порода — то, что осталось после извержения — перемешанная со снегом. И они там слоями лежат: снег, лед, порода. Как слоеный торт. Соответственно, под ногами это может ехать, сыпаться. Особенно это опасно при лазаньи. И если на каком-то траверсе кто-то не вовремя поскользнулся или поймал камень, он мог сдернуть остальных или на кого-то упасть… Запаса акклиматизации у них точно не было. А у кого-то могло и не хватать. Из-за того, что он потратил много денег на коммерческий тур и во чтобы то ни стало все же должен пойти, могли скрыть какие-то свои симптомы тяжелые и ощущения. Ну и посыпалось-поехало. Пока они там возились с пострадавшим, мог и ветер подняться, и температура упасть. Вообще, получить пострадавшего на горе — это уже очень опасно для всех. В таком случае можно только посочувствовать этим гидам. И всем остальным, кто был в группе».



При этом альпинист повторяет — там действительно очень простой в техническом плане склон, и почти никакая группа не будет страховаться за рельеф: «Они свяжутся веревкой, чтобы не остановить какой-то серьезный срыв — там почти некуда падать — а просто чтобы человек, который бы поскользнулся, мог просто придержаться за нее. А когда такая связка большая идет одновременно, когда кто-то все же случайно поскользнется — в редком месте, где есть куда падать, хотя бы метра два-три — он уже потянет за собой остальных. Если уж очень не повезет, я помню есть место, где и 7–10 метров можно пролететь. Плюс они могли быть и несвязанные, и просто кто-то на кого-то упал. Да и к тому же из-за перемены погоды что-то могло обледенеть, что-то обветриться. Они могли пойти каким-то другим путем — там одного очевидного маршрута нет. Порода непрочная — это не гранит. Там от дождей и ветра каждый год рельеф может сильно меняться».





Спасение