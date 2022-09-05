Вторая группа спасателей начала подъем на вулкан, где погибло 8 туристов, — когда они доберутся?

Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевскую Сопку до отметки 3300 метров. Сейчас одновременно два состава спасателей МЧС движутся на вершину вулкана, сообщили в КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае». Сегодня утром одну из групп на вертолете Ми-8 МЧС доставили на вулкан. Спасателей высадили на отметке 1663 метра.

— Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан. Их цель — добраться до отметки 3300 метров к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

