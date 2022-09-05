Вторая группа спасателей начала подъем на вулкан, где погибло 8 туристов, — когда они доберутся?
Спасатели ставят цель в 3300 метров
Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевскую Сопку до отметки 3300 метров. Сейчас одновременно два состава спасателей МЧС движутся на вершину вулкана, сообщили в КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае». Сегодня утром одну из групп на вертолете
— Еще одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан. Их цель — добраться до отметки 3300 метров к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий восхождение займет не менее двух суток, — сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».
Вторая группа спасателей — поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» — к 16:30 по камчатскому времени добралась до отметки 2000 метров. Эта группа, возможно, поднимется на отметку 3300 метров к полуночи. Дальнейшие решения спасатели будут принимать исходя из ситуации на месте.
— Между тем в настоящее время поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов: погодные условия (сила ветра на высотах достигает 15 метров в секунду, кроме того, в ближайшие несколько часов по прогнозу ожидаются осадки в виде снега), пепловые облака на склонах, камнепады, а также наличие на пути ледовых полей, передвигаться по которым возможно только в «кошках» и используя ледорубы, — сообщили в пресс-службе спасателей.
По прогнозам Камчатгидрометеоцентра, 6 сентября к полуострову подойдет циклон со стороны Охотского моря. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег на высотах. Порывы ветра будут достигать
— Спасатели настоятельно обращаются к жителям и гостям полуострова с просьбой воздержаться от посещения Ключевского вулкана в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Ключевской — это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом, — подчеркнули в пресс-службе КГКУ «ЦОД».
Сегодня утром, 5 сентября, стало известно, что за ночь скончались еще 2 человека, число погибших выросло до 8.
3 сентября один из гидов вышел на связь со спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров несколько туристов сорвались вниз и погибли. Спустя пару часов телеграм-канал «112» опубликовал список туристов, которые заявились на покорение Ключевского вулкана. Как выяснили журналисты НГС, среди входивших в группу оказались новосибирец Андрей Мищенко и житель Барнаула Иван Алабугин.
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».