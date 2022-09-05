Машина каршеринга несколько раз перевернулась на площади Труда — это попало на видео
За рулем «Фольксвагена» была
Ночью 5 сентября на площади Труда в Новосибирске брендированный автомобиль «Делимобиль» вылетел на кольцо и несколько раз перевернулся.
— Площадь Труда, «Делимобиль» перевернулся, — написал в редакцию НГС читатель.
Момент аварии попал на камеры «Электронного города» — она произошла в 03:20, запись опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Информацию об этом подтвердили в новосибирской ГИБДД. Там рассказали, что за рулем была
— Двигалась на автомобиле «Фольксваген-Поло» по Станиславского, со стороны Котовского, в сторону улицы Площадь Энергетиков. В пути следования у дома по улице Широкой, 1а совершила наезд на препятствие (бордюрный камень), — сообщили в ведомстве.
После этого машина перевернулась. В результате пострадали водитель и
В июне недалеко от улицы Виталия Потылицына автомобиль каршеринг-сервиса «Делимобиль» оказался в котловане с водой. Приехавшие по вызову сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пострадавших не обнаружили.