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Тема дняАвтомобиль перевернулся на площади Труда - видео
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Машина каршеринга несколько раз перевернулась на площади Труда — это попало на видео

За рулем «Фольксвагена» была 23-летняя девушка

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Авария произошла в 03:20

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Ночью 5 сентября на площади Труда в Новосибирске брендированный автомобиль «Делимобиль» вылетел на кольцо и несколько раз перевернулся.

— Площадь Труда, «Делимобиль» перевернулся, — написал в редакцию НГС читатель.

Момент аварии попал на камеры «Электронного города» — она произошла в 03:20, запись опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию об этом подтвердили в новосибирской ГИБДД. Там рассказали, что за рулем была 23-летняя девушка.

— Двигалась на автомобиле «Фольксваген-Поло» по Станиславского, со стороны Котовского, в сторону улицы Площадь Энергетиков. В пути следования у дома по улице Широкой, 1а совершила наезд на препятствие (бордюрный камень), — сообщили в ведомстве.

После этого машина перевернулась. В результате пострадали водитель и 42-летняя пассажирка машины. Их доставили в больницу, характер травм уточняют.

В июне недалеко от улицы Виталия Потылицына автомобиль каршеринг-сервиса «Делимобиль» оказался в котловане с водой. Приехавшие по вызову сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пострадавших не обнаружили.

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