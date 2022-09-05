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Пекарня загорелась в Ленинском районе — над зданием поднялся столб черного дыма

Пожар попал на видео

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Киоск располагался по адресу Пархоменко, 24, к. 1

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Рано утром в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Пархоменко и Котовского загорелся киоск по продаже выпечки. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— Горит пекарня, — коротко написала Евгения.

Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в службу в 05:55.

— Горел торговый павильон по изготовлению и продаже хлебобулочных изделий. На момент прибытия горел открытым огнем, — сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огонь потушили к 07:57.

В марте в Первомайском районе Новосибирска случился пожар на хлебокомбинате «Инской» на улице Пожарского. Внутри здания находились сотрудники комбината.

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