Пекарня загорелась в Ленинском районе — над зданием поднялся столб черного дыма
Пожар попал на видео
Рано утром в Ленинском районе Новосибирска на пересечении улиц Пархоменко и Котовского загорелся киоск по продаже выпечки. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— Горит пекарня, — коротко написала Евгения.
Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в службу в 05:55.
— Горел торговый павильон по изготовлению и продаже хлебобулочных изделий. На момент прибытия горел открытым огнем, — сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров, огонь потушили к 07:57.
В марте в Первомайском районе Новосибирска случился пожар на хлебокомбинате «Инской» на улице Пожарского. Внутри здания находились сотрудники комбината.