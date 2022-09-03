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Тема дняПогибли альпинисты из Новосибирска
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На Родниках задержали бегавшего за детьми онаниста

Мужчину также видели на линейке в школе № 218

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Мужчина занимался онанизмом, глядя на детей со второго этажа одного из домов

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Жители микрорайона Родники в Новосибирске пожаловались на мужчину, который наблюдал за детьми на детской площадке и занимался онанизмом.

— На Родниках в ЖК «Инфинити» был задержан мужчина, занимающийся онанизмом, глядя на детей со второго этажа одного из домов. Его задержали, в ходе опроса выяснилось, что до этого он бегал за детьми в ЖК «Онега», приставал, — написали жители микрорайона в группе «Родники 54» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, мужчину также видели на линейке в школе № 218. В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.

— Сотрудники выезжали на место происшествия, задержали мужчину, возможно, причастного к противоправному деянию. В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

В начале августа 13-летняя школьница обвинила своего отца в изнасиловании. Спустя два месяца после того, как следователи задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело, девочка призналась, что оговорила отца.

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