На Родниках задержали бегавшего за детьми онаниста
Мужчину также видели на линейке в школе
Жители микрорайона Родники в Новосибирске пожаловались на мужчину, который наблюдал за детьми на детской площадке и занимался онанизмом.
— На Родниках в ЖК «Инфинити» был задержан мужчина, занимающийся онанизмом, глядя на детей со второго этажа одного из домов. Его задержали, в ходе опроса выяснилось, что до этого он бегал за детьми в ЖК «Онега», приставал, — написали жители микрорайона в группе «Родники 54» во «ВКонтакте».
По словам местных жителей, мужчину также видели на линейке в школе
— Сотрудники выезжали на место происшествия, задержали мужчину, возможно, причастного к противоправному деянию. В настоящее время проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
В начале августа