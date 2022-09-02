Не пошел по пешеходному мосту: на улице Обской сбили
31-летнего мужчину
Мужчину сбили вне зоны пешеходного перехода
В Кировском районе Новосибирска 2 сентября в 15:29 сбили 31-летнего мужчину, который был вне зоны перехода. Пострадавший не пошел по надземному пешеходному мосту.
— 38-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander XL, двигался по Бугринскому мосту со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Ватутина и в пути следования, напротив дома 43 по улице Обской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного моста, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, характер его травм уточняется. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске 13-летний велосипедист попал под колеса «Газели». ДТП произошло вечером 31 августа на проезде Энергетиков в Ленинском районе, у остановки «Автобаза».