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Лежал с ожогами на трассе: под Новосибирском «Волга» загорелась из-за утечки газа в багажнике

Во время пожара пострадали три человека

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В пожаре пострадали две женщины и мужчина

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31 августа в Новосибирской области у села Плотниково загорелся автомобиль «Волга». По предварительной информации от МЧС, пожар произошел из-за разгерметизация газового баллона объемом 50 литров, который перевозили в багажнике.

— В 16:18 поступило сообщение о горящем автомобиле ГАЗ-3102 у села Плотниково. Через 5 минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В 16:53 пожар был полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как отметили в ведомстве, в пожаре пострадали две женщины и мужчина. Их с ожогами доставили в больницу.

Судя по кадрам с места происшествия, мужчина получил ожоги тела, до приезда скорой его разместили на обочину трассы. Одна из женщин получила ожоги рук.

Днем 30 августа в Кировском районе «Волга» после ДТП перевернулась на крышу. ДТП произошло на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова.

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