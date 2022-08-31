Лежал с ожогами на трассе: под Новосибирском «Волга» загорелась из-за утечки газа в багажнике
Во время пожара пострадали три человека
31 августа в Новосибирской области у села Плотниково загорелся автомобиль «Волга». По предварительной информации от МЧС, пожар произошел из-за разгерметизация газового баллона объемом 50 литров, который перевозили в багажнике.
— В 16:18 поступило сообщение о горящем автомобиле ГАЗ-3102 у села Плотниково. Через 5 минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В 16:53 пожар был полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Как отметили в ведомстве, в пожаре пострадали две женщины и мужчина. Их с ожогами доставили в больницу.
Судя по кадрам с места происшествия, мужчина получил ожоги тела, до приезда скорой его разместили на обочину трассы. Одна из женщин получила ожоги рук.
Днем 30 августа в Кировском районе «Волга» после ДТП перевернулась на крышу. ДТП произошло на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова.