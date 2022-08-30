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После взрыва огонь перешел на дома: в Ярославской области бензовоз врезался в скорую помощь. Видео

Что известно об аварии на данный момент

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В Ярославской области утром 30 августа столкнулись скорая, бензовоз и легковушка «Сузуки». По данным полиции, бензовоз вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в скорую, которая в этот момент мчалась на вызов. После столкновения бензовоз загорелся, прогремел взрыв. Буквально за пару минут пламя объяло дома, расположенные вблизи трассы. В аварии погибли четыре человека, трое из которых — сотрудники скорой помощи.

В этом видео мы собрали всё, что на данный момент известно об аварии.

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