После взрыва огонь перешел на дома: в Ярославской области бензовоз врезался в скорую помощь. Видео
Что известно об аварии на данный момент
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В Ярославской области утром
В этом видео мы собрали всё, что на данный момент известно об аварии.
Что известно об аварии на данный момент
В Ярославской области утром
В этом видео мы собрали всё, что на данный момент известно об аварии.
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