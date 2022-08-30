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В Новосибирской области нашли погибшими трех пропавших рыбаков

Поиски четвертого пропавшего продолжаются

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Часто причиной трагедии на воде становится плохая видимость

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В Новосибирской области за минувшую неделю пропали четверо рыбаков. Тела троих из них нашли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Один из случаев произошел 23 августа на озере Чаны вблизи села Новорозино Купинского района, второе происшествие случилось 27 августа на озере Малый Сибиркуль в Усть-Таркском районе. Еще два похожих инцидента произошли на озере Игнашино неподалеку от деревни Новые Кулики в Венгеровском районе, там 26 и 28 августа пропали двое мужчин, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, часто причиной трагедии на воде становятся плохая видимость, туманы и порывистый ветер.

Напомним, в начале августа 12-летняя девочка утонула в Искитимском районе во время купания.

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