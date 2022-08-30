В Новосибирской области нашли погибшими трех пропавших рыбаков
Поиски четвертого пропавшего продолжаются
В Новосибирской области за минувшую неделю пропали четверо рыбаков. Тела троих из них нашли, поиски еще одного мужчины продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— Один из случаев произошел 23 августа на озере Чаны вблизи села Новорозино Купинского района, второе происшествие случилось 27 августа на озере Малый Сибиркуль в Усть-Таркском районе. Еще два похожих инцидента произошли на озере Игнашино неподалеку от деревни Новые Кулики в Венгеровском районе, там 26 и 28 августа пропали двое мужчин, — пояснили в ведомстве.
Как отметили в МЧС, часто причиной трагедии на воде становятся плохая видимость, туманы и порывистый ветер.
Напомним, в начале августа