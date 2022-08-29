Двух мужчин нашли мертвыми в Советском районе Новосибирска — предполагается, что они выпивали
Обстоятельства несчастного случая выясняют следователи
На улице Сиреневой в Советском районе Новосибирска обнаружили трупы двух мужчин, которые предположительно отравились алкоголем. Сам инцидент произошёл в субботу, 27 августа, изначально компания выпивающих состояла из трёх человек.
— По факту обнаружения тел двух мужчин на улице Сиреневая в Новосибирска проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.
Следователи сейчас выясняют, где мужчины приобрели алкоголь.
— Как рассказали в отделе ГО и ЧС по Советскому району, все трое приятелей, видимо, отравились. По крайней мере, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Нашли мужчин в 12.30. Двое умерли, третий в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 34 и находится в реанимации, — сообщает издание Навигатор информацию, озвученную на аппаратном совещании в районной администрации 29 августа.
В июле НГС рассказывал, как в доме на улице Серафимовича погибли двое мужчин 33 лет и 23 лет. Знакомый мужчин предполагает, что погибшие вместе выпивали вечером.