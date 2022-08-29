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Двух мужчин нашли мертвыми в Советском районе Новосибирска — предполагается, что они выпивали

Обстоятельства несчастного случая выясняют следователи

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Выжившего собутыльника госпитализировали в тяжелом состоянии.

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На улице Сиреневой в Советском районе Новосибирска обнаружили трупы двух мужчин, которые предположительно отравились алкоголем. Сам инцидент произошёл в субботу, 27 августа, изначально компания выпивающих состояла из трёх человек.

— По факту обнаружения тел двух мужчин на улице Сиреневая в Новосибирска проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.

Следователи сейчас выясняют, где мужчины приобрели алкоголь.

— Как рассказали в отделе ГО и ЧС по Советскому району, все трое приятелей, видимо, отравились. По крайней мере, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Нашли мужчин в 12.30. Двое умерли, третий в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 34 и находится в реанимации, — сообщает издание Навигатор информацию, озвученную на аппаратном совещании в районной администрации 29 августа.

В июле НГС рассказывал, как в доме на улице Серафимовича погибли двое мужчин 33 лет и 23 лет. Знакомый мужчин предполагает, что погибшие вместе выпивали вечером.

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