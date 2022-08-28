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Под Волгоградом страшный пожар уничтожает рынок и девятиэтажку. Эвакуированы 150 человек

За два часа площадь пожара выросла в 70 раз

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Пожар уничтожил рынок, машины и жилье

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Сегодня, 28 августа, в городе Волжском вспыхнул крупный пожар на продуктовом рынке, позднее огонь перекинулся на жилой дом.

О ЧП на улице 40 лет Победы в МЧС сообщили в 17 часов по местному времени. К этому времени горела кровля павильона на площади в 100 квадратных метров, очевидцы сообщали о взрывах. Спустя два часа площадь пожара выросла до 7 тысяч квадратных метров, а с территории рынка эвакуировали более 150 человек.

— Предварительно, погибших, пострадавших нет. Проводится эвакуация, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Вид на рынок

Вид на рынок

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К тушению пожара привлечено 49 человек и 16 единиц техники.

По информации очевидцев, огонь перекинулся и на находящуюся рядом девятиэтажку, в итоге как минимум одна квартира сгорела. Однако в МЧС заявили, что пожар в жилом доме не связан с возгоранием на рынке, а угрозы распространения огня нет.

Наши коллеги из Волгограда собирают все подробности ЧП в режиме онлайн.

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Волгоградская областьМЧСМногоэтажкаПожарРынокЭвакуация
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