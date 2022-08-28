«У него случился инфаркт»: 36-летний мужчина умер в бане в Новосибирске
Прибывшим медикам его не удалось спасти
В начале августа в Новосибирске в Кировской общественной мужской бане скончался молодой мужчина. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел 5 августа.
В бане информацию о трагедии подтвердили.
— Сердечный приступ. Приехали скорая помощь — зафиксировала смерть. Потом участковый составил протокол. Приехала следственная группа, все свои действия сделала. И все. Пришло заключение экспертизы, что смерть наступила в связи с инфарктом. Мужчине было 36-лет, — объяснил корреспонденту НГС директор Кировской общественной мужской бани Сергей Присекин.
Произошедшее событие в бане назвали «страшным ЧП».
В СУ СК РФ по Новосибирской области на запрос корреспондента на момент публикации не ответили. В ГУ МВД по Новосибирской области попросили выслать запрос через форму.
В прошлом году в сауне банкетного комплекса «Император» на улице Романова, 99 мужчина скончался от удара током в джакузи.