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Тема дня36-летний мужчина умер в бане
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«У него случился инфаркт»: 36-летний мужчина умер в бане в Новосибирске

Прибывшим медикам его не удалось спасти

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В бане информацию о трагедии подтвердили и назвали ее «страшным ЧП»

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В начале августа в Новосибирске в Кировской общественной мужской бане скончался молодой мужчина. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел 5 августа.

В бане информацию о трагедии подтвердили.

— Сердечный приступ. Приехали скорая помощь — зафиксировала смерть. Потом участковый составил протокол. Приехала следственная группа, все свои действия сделала. И все. Пришло заключение экспертизы, что смерть наступила в связи с инфарктом. Мужчине было 36-лет, — объяснил корреспонденту НГС директор Кировской общественной мужской бани Сергей Присекин.

Произошедшее событие в бане назвали «страшным ЧП».

В СУ СК РФ по Новосибирской области на запрос корреспондента на момент публикации не ответили. В ГУ МВД по Новосибирской области попросили выслать запрос через форму.

В прошлом году в сауне банкетного комплекса «Император» на улице Романова, 99 мужчина скончался от удара током в джакузи.

БаняИнфарктПогиб мужчина
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