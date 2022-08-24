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Соседи вызвали полицию из-за ребенка, плачущего в квартире на Римского-Корсакова

Оказалось, что мать оставила одну дома 4-летнюю девочку

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Девочку передали матери

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В Новосибирске 23 августа жители одного из домов на улице Римского-Корсакова вызвали полицию из-за плачущего в запертой квартире ребенка.

По информации спасателей МАСС, инцидент произошел около трех часов дня.

— 23 августа в дежурную часть отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России поступило сообщение от женщины, которая сообщила о плаче ребенка в соседней квартире. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, скорая помощь. Дверь была открыта имеющимся у соседки запасным ключом. Сотрудники полиции обнаружили в квартире малолетнюю девочку. Ребенок был напуган и пояснил, что мама ушла, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Девочку доставили в отдел полиции для установления личности и розыска законных представителей. Сотрудники ПДН установили личность девочки и опросили маму ребенка. Обстоятельства оставления девочки без присмотра выясняются.

— Девочка передана матери. В отношении законного представителя малолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С семьей будет проведена профилактическая работа, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев 9 августа.

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