Соседи вызвали полицию из-за ребенка, плачущего в квартире на Римского-Корсакова
Оказалось, что мать оставила одну дома
В Новосибирске 23 августа жители одного из домов на улице Римского-Корсакова вызвали полицию из-за плачущего в запертой квартире ребенка.
По информации спасателей МАСС, инцидент произошел около трех часов дня.
— 23 августа в дежурную часть отдела полиции
Девочку доставили в отдел полиции для установления личности и розыска законных представителей. Сотрудники ПДН установили личность девочки и опросили маму ребенка. Обстоятельства оставления девочки без присмотра выясняются.
— Девочка передана матери. В отношении законного представителя малолетней составлен административный протокол по
В Новосибирске городские спасатели освободили ребенка, который застрял коленом между двумя стволами деревьев 9 августа.