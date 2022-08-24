В Петербурге нашли мертвой звезду «
Дома-2»
Девушка не выходила на связь несколько дней
В одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело девушки. Как сообщает «Фонтанка», ею оказалась
Эту информацию также у себя в Instagram* подтвердила подруга девушки Олеся Малибу.
— Сейчас звонила ее маме, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает. Я очень надеюсь, что это не она! Но знаю образ ее жизни… — отметила Олеся.
По словам девушки, в последнее время у Анастасии Кочервей «были какие-то проблемы в Москве», якобы ее преследовал мужчина, который «хотел с ней расправиться».
По данным Telegram-канала «112», тело Анастасии обнаружили в реке без одежды. Также оперативники установили по биллингу, что телефон всё это время находился в Подмосковье и был включен.
Анастасия родилась в 1993 году на Кубани. В четыре года у нее отказали ноги, врачи долгое время не могли поставить правильный диагноз, но в конце концов болезнь удалось победить.
Анастасия работала администратором в фитнес-клубе, была постоянной участницей конкурсов красоты и соревнований по фитнесу, участвовала в презентациях автомобилей на официальных мероприятиях.
Впервые на телевидении Анастасия появилась в передаче «Давай поженимся!» в 2017 году. А в августе 2018 года стала участницей знаменитой телестройки.
Кроме того, девушка признавалась, что работала в эскорте — якобы так она зарабатывала средства на лечение матери. По данным «112», ночь со звездой «
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