В Петербурге нашли мертвой звезду «Дома-2»

В одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело девушки. Как сообщает «Фонтанка», ею оказалась 29-летняя звезда « Дома-2 » Анастасия Кочервей. На опознание едет ее мать. Она написала заявление в полицию, после того как девушка на протяжении нескольких дней не выходила на связь.



Эту информацию также у себя в Instagram* подтвердила подруга девушки Олеся Малибу.



— Сейчас звонила ее маме, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает. Я очень надеюсь, что это не она! Но знаю образ ее жизни… — отметила Олеся.

