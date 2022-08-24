СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 59.90
eur 59.33
Тема дняПриговор водителю скорой за сбитого ребенка
Все новости
Все новости
Подробности

В Петербурге нашли мертвой звезду «Дома-2»

Девушка не выходила на связь несколько дней

1 174

Девушке было 29 лет

Поделиться

В одной из рек Санкт-Петербурга нашли тело девушки. Как сообщает «Фонтанка», ею оказалась 29-летняя звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей. На опознание едет ее мать. Она написала заявление в полицию, после того как девушка на протяжении нескольких дней не выходила на связь.

Эту информацию также у себя в Instagram* подтвердила подруга девушки Олеся Малибу.

— Сейчас звонила ее маме, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает. Я очень надеюсь, что это не она! Но знаю образ ее жизни… — отметила Олеся.

По словам девушки, в последнее время у Анастасии Кочервей «были какие-то проблемы в Москве», якобы ее преследовал мужчина, который «хотел с ней расправиться».

По данным Telegram-канала «112», тело Анастасии обнаружили в реке без одежды. Также оперативники установили по биллингу, что телефон всё это время находился в Подмосковье и был включен.

Анастасия родилась в 1993 году на Кубани. В четыре года у нее отказали ноги, врачи долгое время не могли поставить правильный диагноз, но в конце концов болезнь удалось победить.

Анастасия работала администратором в фитнес-клубе, была постоянной участницей конкурсов красоты и соревнований по фитнесу, участвовала в презентациях автомобилей на официальных мероприятиях.

Впервые на телевидении Анастасия появилась в передаче «Давай поженимся!» в 2017 году. А в августе 2018 года стала участницей знаменитой телестройки.

Кроме того, девушка признавалась, что работала в эскорте — якобы так она зарабатывала средства на лечение матери. По данным «112», ночь со звездой «Дома-2» стоила 50 тысяч рублей.

* Деятельность Instagram запрещена на территории РФ, сервис принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

По теме

Дом-2ДевушкаТело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2