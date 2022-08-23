Сотрудник СГК погиб в ДТП в Новосибирске — родственники ищут очевидцев
У мужчины остался маленький ребенок
В Новосибирске родственники погибшего в аварии водителя Honda Airwave ищут очевидцев смертельного происшествия. ДТП случилось утром 15 августа, кроме «Хонды» в ДТП попал автомобиль Mitsubishi Outlander.
Как рассказала НГС жена погибшего,
— Александр вел активный образ жизни, любил спорт, путешествия и рыбалку. У него остался маленький ребенок, — сообщила НГС супруга.
В пресс-службе СГК подтвердили информацию о том, что мужчина погиб по дороге на работу, Александр работал в компании с 2012 года и занимал должность старшего диспетчера в одном из районных подразделений теплосетей.
Ранее в ГИБДД сообщали, что Mitsubishi ехал по Большевистской со стороны Выборной в сторону Бердского шоссе. За рулем был
— При перестроении у дома на улице Большевистской, 290 совершил столкновение с автомобилем Honda Airwave, под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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