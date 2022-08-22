ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной
Силовики нашли исполнителя
Федеральная служба безопасности сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
По информации ФСБ, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. Оперативники выявили исполнителя — им оказалась 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк. В Москву она прибыла
В день преступления Вовк вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», где Дарья Дугина была вместе с отцом. После управляемого подрыва 21 августа исполнительница, по данным ФСБ, уехала через Псков в Эстонию.
— В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, — говорится в сообщении ФСБ. — После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Материалы расследования переданы в Следственный комитет.
Автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого находилась дочь идеолога «русского мира», взорвался 21 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Девушка скончалась на месте, автомобиль полностью выгорел.
Основная версия следствия — взрывчатка разорвалась дистанционно, после того, как Дугиной на телефон поступил звонок. Мощность взрыва составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
29-летняя Дарья Дугина была идейным продолжателем своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Дугина закончила философский факультет МГУ и писала материалы о политике для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова. В качестве эксперта она выступала и на телеканале «Звезда». Там Дугину представляли как политического обозревателя «Геополитики.ру» — небольшого портала, который, как сказано на самом сайте, «следует линии евразийского подхода».
Боевые действия на территории Украины Дугина активно поддерживала. Так, она была одним из соавторов «Книги Z», которую анонсировали как «сборник рассказов от участников и очевидцев: военных, мирных жителей, волонтёров и военкоров». «Книгу Z» планировали выпустить в конце осени в издательстве правого толка «Черная сотня».