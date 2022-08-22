ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной

29-летняя Дарья Дугина была идейным продолжателем своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Дугина закончила философский факультет МГУ и писала материалы о политике для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова. В качестве эксперта она выступала и на телеканале «Звезда». Там Дугину представляли как политического обозревателя «Геополитики.ру» — небольшого портала, который, как сказано на самом сайте, «следует линии евразийского подхода».

