Минобороны заявило, что Украина применила против российских войск химическое оружие
В правительстве готовят документы для обращения в ОЗХО
Минобороны РФ заявило, что на Украине против российских войск применили химическое оружие.
По информации ведомства, 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Анализ, проведенный в научно-исследовательском институте военной медицины Минобороны, обнаружил в их организмах отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В».
— В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО (организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.) через постоянное представительство России, — сказано в заявлении Минобороны.
Украинская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения.