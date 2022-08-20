Минобороны заявило, что Украина применила против российских войск химическое оружие

— В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО (организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.) через постоянное представительство России, — сказано в заявлении Минобороны.