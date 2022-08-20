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Спецоперация на Украине

Минобороны заявило, что Украина применила против российских войск химическое оружие

В правительстве готовят документы для обращения в ОЗХО

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Это первое подобное обвинение за время конфликта

Это первое подобное обвинение за время конфликта

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Минобороны РФ заявило, что на Украине против российских войск применили химическое оружие.

По информации ведомства, 31 июля российские военнослужащие, находившиеся в Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. Анализ, проведенный в научно-исследовательском институте военной медицины Минобороны, обнаружил в их организмах отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В».

— В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО (организация по запрещению химического оружия. — Прим. ред.) через постоянное представительство России, — сказано в заявлении Минобороны.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала эти обвинения.

МинобороныУкраинаСпецоперацияХимическое оружиеХимическое отравлениеХимическая атакаЗапорожская область
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