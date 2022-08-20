Над Севастополем сбили беспилотник. Он упал на штаб Черноморского флота
Это уже второй случай за последний месяц
Сегодня, 20 августа, в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
— Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко, — написал губернатор, добавив, что погибших и пострадавших при атаке нет.
Также Михаил Развожаев сообщил, что все экстренные службы уже на месте, и посоветовал жителям по возможности находиться дома в ближайшее время.
Позднее губернатор Севастополя уточнил, что беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота прямо над штабом.
— Упал на кровлю и загорелся, поражения не получилось, — написал Михаил Развожаев в телеграм-канале.
В День ВМФ, 31 июля, штаб Черноморского флота также был атакован беспилотником — в инциденте пострадали 6 человек. Ранее в Крыму неоднократно происходили взрывы — в последний раз это произошло в ночь на