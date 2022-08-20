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Над Севастополем сбили беспилотник. Он упал на штаб Черноморского флота

Это уже второй случай за последний месяц

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При атаке беспилотника никто не пострадал

При атаке беспилотника никто не пострадал

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Сегодня, 20 августа, в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко, — написал губернатор, добавив, что погибших и пострадавших при атаке нет.

Также Михаил Развожаев сообщил, что все экстренные службы уже на месте, и посоветовал жителям по возможности находиться дома в ближайшее время.

Позднее губернатор Севастополя уточнил, что беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота прямо над штабом.

— Упал на кровлю и загорелся, поражения не получилось, — написал Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В День ВМФ, 31 июля, штаб Черноморского флота также был атакован беспилотником — в инциденте пострадали 6 человек. Ранее в Крыму неоднократно происходили взрывы — в последний раз это произошло в ночь на 19 августа, когда сработали системы ПВО. По предварительным данным, сначала российские военные сбили два украинских беспилотника в Керчи, а примерно через полтора часа произошли взрывы в Севастополе. 9 августа серия взрывов прогремела в крымском поселке Новофедоровка. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.

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КрымСевастопольАтакаБеспилотникМихаил Развожаев
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