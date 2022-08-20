Над Севастополем сбили беспилотник. Он упал на штаб Черноморского флота

В День ВМФ, 31 июля, штаб Черноморского флота также был атакован беспилотником — в инциденте пострадали 6 человек. Ранее в Крыму неоднократно происходили взрывы — в последний раз это произошло в ночь на 19 августа , когда сработали системы ПВО. По предварительным данным, сначала российские военные сбили два украинских беспилотника в Керчи, а примерно через полтора часа произошли взрывы в Севастополе. 9 августа серия взрывов прогремела в крымском поселке Новофедоровка. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское.