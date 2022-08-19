Женщина упала ночью с Октябрьского моста в Новосибирске

Вчера, 18 августа, 36-летняя женщина упала с Октябрьского моста в Новосибирске, об этом сообщили спасатели МАСС.



Инцидент произошел ночью в 22:27. Как сообщают спасатели, ссылаясь на очевидцев, женщина упала с Октябрьского моста.

— Проведены поисковые работы. Женщина 1986 года рождения была обнаружена на поверхности воды, доставлена на берег, — отметили в МАСС.

Сибирячке оказали первую помощь, передали бригаде врачей и сотрудникам отдела полиции. В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили НГС, что проводится доследственная проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.