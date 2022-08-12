В Омске обрушилась стена жилого дома. Момент попал на видео
Инцидент произошел сегодня днем
Сегодня, 12 августа, в Советском округе Омска рухнула стена аварийной пятиэтажки на
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по предварительной информации, при обрушении стены дома никто не пострадал.
Всего два месяца назад в разрушающемся доме побывал корреспондент NGS55.RU. К этому времени в стене дома образовалась сквозная дыра, в которую мог свободно пройти человек. Жильцы дома через суд требовали признать его аварийным.
Журналисты NGS55.RU ведут онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на месте.