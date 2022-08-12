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СрочноВ Омске рухнул угол пятиэтажки: онлайн с места ЧП
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В Омске обрушилась стена жилого дома. Момент попал на видео

Инцидент произошел сегодня днем

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Жильцы долгое время не могли добиться признания дома аварийным

Жильцы долгое время не могли добиться признания дома аварийным

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Сегодня, 12 августа, в Советском округе Омска рухнула стена аварийной пятиэтажки на 20-го Партсъезда, 53. В распоряжении NGS55.RU появилось видео с моментом ее обрушения. На кадрах видно, как сначала по кирпичной стене начинают ползти трещины, а потом в считаные секунды стена начинает рассыпаться.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что, по предварительной информации, при обрушении стены дома никто не пострадал.

Всего два месяца назад в разрушающемся доме побывал корреспондент NGS55.RU. К этому времени в стене дома образовалась сквозная дыра, в которую мог свободно пройти человек. Жильцы дома через суд требовали признать его аварийным.

Журналисты NGS55.RU ведут онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на месте.

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