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Суд вынес приговор сибирячке, которая задавила женщину и въехала в палатку с детьми на берегу Обского моря

Женщина решила перепарковать автомобиль, но перепутала педали газа и тормоза

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<nobr>50-летнюю</nobr> женщину за руль пустил ее супруг

50-летнюю женщину за руль пустил ее супруг

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Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор 50-летней женщине, которая задавила насмерть свою знакомую, затем наехала на палатку с детьми.

— 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, — сообщили журналисту НГС в Искитимском суде.

Кроме того, суд постановил выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. Подсудимая признала вину частично, приговор в законную силу не вступил.

Трагедия произошла в июле 2021 года в районе Завьялово. Компания из двух семей приехала отдыхать на берег Обского моря из Кемерова. В какой-то момент 50-летняя женщина решила переставить припаркованную машину, но перепутала педали газа и тормоза. Известно, что у нее не было прав. Сибирячка сначала наехала на свою 29-летнюю знакомую, девушка скончалась на месте. Затем водитель въехала в палатку, где находились дети погибшей — две девочки 3 и 6 лет. Их доставили в больницу.

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