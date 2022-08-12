Суд вынес приговор сибирячке, которая задавила женщину и въехала в палатку с детьми на берегу Обского моря
Женщина решила перепарковать автомобиль, но перепутала педали газа и тормоза
Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор
— 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на
Кроме того, суд постановил выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. Подсудимая признала вину частично, приговор в законную силу не вступил.
Трагедия произошла в июле 2021 года в районе Завьялово. Компания из двух семей приехала отдыхать на берег Обского моря из Кемерова. В какой-то момент