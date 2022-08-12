Полиция нашла мальчика, который стрелял по территории детского сада на Адриена Лежена

В Новосибирске полиция нашла семью мальчика, которого подозревают в стрельбе по людям пластиковыми пульками. По информации очевидцев, подросток стрелял по территории детского сада.



Ранее НГС писал о том, что такие инциденты произошли 9 и 10 августа. В результате пострадала одна из воспитательниц, а некоторые родители перестали водить детей в сад, чтобы в них не попала пулька. Тогда в ГУ МВД по НСО сообщили, что заявлений по факту стрельбы не поступало.