Полиция нашла мальчика, который стрелял по территории детского сада на Адриена Лежена
С семьей будет работать отдел по делам несовершеннолетних
В Новосибирске полиция нашла семью мальчика, которого подозревают в стрельбе по людям пластиковыми пульками. По информации очевидцев, подросток стрелял по территории детского сада.
Ранее НГС писал о том, что такие инциденты произошли 9 и 10 августа. В результате пострадала одна из воспитательниц, а некоторые родители перестали водить детей в сад, чтобы в них не попала пулька. Тогда в ГУ МВД по НСО сообщили, что заявлений по факту стрельбы не поступало.
— Информация была выявлена в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетнего и его законных представителей. По предварительной информации, мальчик стрелял из игрушечного пистолета пластиковыми пульками. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО
Отдел по делам несовершеннолетних проведет работу с семьей подростка.
10 августа НГС писал о 10-летнем мальчике, который живет на улице Выборной. По словам местных жителей, школьник терроризирует соседей тем, что выбрасывает бутылки и кирпичи из окна многоэтажки, матерится и поджигает мусорные баки. Мы выяснили, что об этом говорит мать ребенка и что делает полиция.