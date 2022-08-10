«Хочу, чтобы в церквях показывали порно со мной». Что известно об убитой в Петербурге Анастасии Гришман

В среду, 10 августа, о порноактрисе Анастасии Гришман узнали даже те, кто никогда не посещал ни Pornhub, ни OnlyFans. В одной из своих соцсетей девушка добавила к нику слово «dead», и «смерть» для нее была скорее целью, чем пророчеством. Ее тело нашли в квартире на Южном шоссе, в ванной. Труп пролежал не меньше недели. Только одна подруга за это время забеспокоилась и начала просить полицию проверить адрес. Впрочем, как пишет «Фонтанка», она уже тогда знала, что будет ждать сотрудников за дверью.

