«Включил свет, а там — труп моей дочери». Тайна смерти 29-летней красавицы. Опять виновата полиция?

Развелась и переехала

Это всё произошло в начале июля. Родители погибшей красавицы до сих пор не знают, что случилось тогда. Их мучают мысли: а что, если Машу еще можно было спасти, если бы полиция сразу приехала на вызов; а если ее кто-то убил и заметал следы, пока нерасторопный участковый искал номер телефона собственницы жилья? Сейчас тело красавицы уже погребено. Причину ее смерти никто не знает.

Мария Мацкевич в мае вернулась в Тюмень из Калининграда. Девушка развелась с мужем и пыталась начать жизнь с чистого листа. Устроилась в ювелирный магазин, с помощью родителей сняла себе небольшую квартиру на Мысу и планировала покупку жилья. Мама и папа тюменки старались сильно не вмешиваться в личные дела дочери, но и всегда были готовы решить любую ее проблему.