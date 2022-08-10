«Включил свет, а там — труп моей дочери». Тайна смерти 29-летней красавицы. Опять виновата полиция?
Соседи слышали крики девушки, вызвали стражей порядка, но те в квартиру попали только через неделю
Наши коллеги из 72.RU пытаются разгадать тайну гибели 29-летней девушки. Мария Мацкевич погибла в съемной квартире в Тюмени при загадочных обстоятельствах. Раздутое и почерневшее тело девушки нашли в ванне, в ванной комнате, которая была заперта. Незадолго до этого из квартиры соседи тюменки слышали крики и просьбы о помощи, они вызвали полицию. Участковый появился спустя несколько часов, когда в квартире уже всё затихло и на звонки в дверь никто не реагировал. Вскрывать помещение полицейский не стал, подмогу не вызвал. А номер телефона хозяйки квартиры, которая сдавала жилье Марии, нашли только через шесть дней. Родственники и соседи уверены, что, отреагируй полиция как положено, девушку можно было бы спасти. Вспоминается кемеровская трагедия с убийством Веры Пехтелевой, где полицейским звонили много часов подряд, а они никак не реагировали. Похожие истории происходят по всей России. Достаточно вспомнить недавнюю в Новосибирске, там тоже родители просили о помощи полицию, но так и не дождались, а дочь трагически погибла от рук ревнивца. Теперь руководство обещает дать правовую оценку действиям своих сотрудников, но, похоже, опять обойдется отпиской.
Развелась и переехала
Это всё произошло в начале июля. Родители погибшей красавицы до сих пор не знают, что случилось тогда. Их мучают мысли: а что, если Машу еще можно было спасти, если бы полиция сразу приехала на вызов; а если ее кто-то убил и заметал следы, пока нерасторопный участковый искал номер телефона собственницы жилья? Сейчас тело красавицы уже погребено. Причину ее смерти никто не знает.
Мария Мацкевич в мае вернулась в Тюмень из Калининграда. Девушка развелась с мужем и пыталась начать жизнь с чистого листа. Устроилась в ювелирный магазин, с помощью родителей сняла себе небольшую квартиру на Мысу и планировала покупку жилья. Мама и папа тюменки старались сильно не вмешиваться в личные дела дочери, но и всегда были готовы решить любую ее проблему.
И хотя девушка пережила разрыв с супругом непросто, сама она не отчаивалась. Депрессии и уж тем более суицидальных наклонностей родные у нее не заметили. Круг общения был прежний: буквально пара давних подруг, коллеги и некий мужчина с сайта знакомств (виделись ли они когда-то, непонятно).
Последний раз на связь с мамой Мария выходила 4 июля. Это была обычная переписка в мессенджерах, где дочь рассказывала о том, как ей нравятся самостоятельная жизнь и новая работа. Потом девушка уже не писала и не звонила. По графику у нее были выходные, поэтому родители подумали, что она чем-то занята.
Тем временем в ее небольшой квартире на Мысу происходило что-то странное.
Следы борьбы или агонии
Днем 6 июля жители первого дома на Верхнетарманской услышали шум. Из квартиры Марии доносились крики и просьбы о помощи, казалось, что за дверями идет борьба. Люди вызвали полицию в районе 11:00. Но участковый приехал на место гораздо позже, когда уже в квартире установилась тишина.
— Люди слышали: «Помогите! Спасите! Не трогай меня! Отстань, мне больно!» А потом был такой бум несколько раз — и всё, всё затихло. Участковый приехал, постучал в дверь, ему никто не открыл — и он ушел, — рассказал отец погибшей Виктор Мацкевич. — И только 11 июля, в девятом часу вечера, мне позвонила собственница квартиры. Она рассказала, что ей только что позвонил участковый и попросил проверить квартиру. Мы с женой поехали к ней, взяли ключи, пришли по адресу дочери. Я открыл дверь, зашел в комнату, осмотрелся — никаких следов борьбы не было. Кровать не заправлена, на столе остатки чаепития. Никаких бутылок от алкоголя или следов наркотиков нет. Просто бытовой легкий беспорядок. Дверь в ванную была заперта. Я ее открыл, включил свет, а там — труп моей дочери. Она пролежала там шесть дней, труп уже раздуло, черный. Вокруг — следы борьбы или агонии: сломанная швабра, разбросанная косметика. Было ощущение, что тело бросили. Потому что гусак от ванны повернулся к стенке и с него тонкой струйкой шла горячая вода.
Мужчина сразу вызвал полицию. Участковый приехал через 20 минут, а следственно-оперативная группа — спустя пару часов. В квартире сняли отпечатки пальцев, видеосъемку делать не стали. Отца стало беспокоить, что правоохранительные органы склонялись только к одной версии — смерть некриминальная. Следы борьбы, которую заметил тюменец, полицейские, с его слов, не брали во внимание. Но как же тогда крики, которые слышали соседи? Эта мысль продолжала терзать мужчину.
Погибшую увезли в морг, но экспертиза не помогла в установлении причины смерти. За время, пока девушка лежала в квартире, ее тело успело деформироваться.
— Но нас возмущает еще и другое. Материалы дела следователю передали спустя неделю. То есть 11 июля обнаружен труп, а 18-го только началось следствие по делу. Время упускается. Биологические материалы, какие-то улики могут потерять свою актуальность. Опросы долго не проводили. Скоро уже месяц с момента гибели дочери, а они только начинают опрашивать людей. Люди могут не помнить детально, что было пару дней назад, а сейчас столько времени прошло. Мы боимся, что дело не будет расследовано до конца, — рассказала мама погибшей Татьяна Мацкевич.
Родители, потерявшие дочь, уже подали жалобы на правоохранительные органы. Они обвинили их в бездействии. Также супруги надеются, что им удастся найти еще каких-то свидетелей трагедии, которые вспомнят, с кем их дочь была тем днем.
В полиции же тем временем уже начата служебная проверка.
— По факту возможного несвоевременного реагирования на сообщение о преступлении сотрудниками подразделения собственной безопасности УМД России по Тюменской области проводится проверка. Будет дана правовая оценка полноте принятых мер при отработке поступившего заявления, — ответили в ведомстве журналисту 72.RU.
Кроме того, продолжается и следствие, детали которого до его окончания раскрываться не могут.
Напомним, проблемы в системе правоохранительных органов вскрывались и раньше. С ситуацией, когда на вызов не реагируют сотрудники УМВД, оказались знакомы и тюменцы. Ранее мы публиковали народный антирейтинг полицейских участков.
Смерть еще одной роковой красавицы взбудоражила общественность недавно. Речь идет о тюменской модели Лидии Пономаревой, чье тело было найдено в отеле.