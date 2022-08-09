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Тема дняЭвакуация в Крыму после взрывов
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Взрывы на аэродроме в Крыму

«Было три мощных взрыва»: появилось эксклюзивное видео с аэродрома в Крыму, где произошло ЧП

MSK1.RU публикует кадры момента трагедии и его последствий

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Местный житель по имени Сергей снял взрывы на аэродроме на видео

Местный житель по имени Сергей снял взрывы на аэродроме на видео

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В распоряжении редакции MSK1.RU оказались уникальные кадры, на которых видны взрывы, которые произошли сегодня на военном аэродроме в районе села Новофедоровка в Крыму.

— Было три мощных взрыва, — сообщил редакции MSK1.RU автор видеокадров Сергей. В тот момент я находился в Новофедоровке. — Я местный житель, эвакуироваться и покидать дом я не планирую.

Напомним, сегодня днем в Крыму произошли взрывы в районе села Новофедоровка на территории военного аэродрома Саки. По данным Минобороны России, произошла детонация авиационных боеприпасов. Местные власти объявили эвакуацию. Все подробности о случившемся — в онлайн-репортаже.

На данный момент известно о пятерых пострадавших, в числе которых есть ребенок. Один из раненых сейчас находится в операционной палате местной больницы. На место происшествия выехал глава региона Сергей Аксенов. А директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как на случившееся отреагировали отдыхающие.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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