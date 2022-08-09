«Было три мощных взрыва»: появилось эксклюзивное видео с аэродрома в Крыму, где произошло ЧП
MSK1.RU публикует кадры момента трагедии и его последствий
В распоряжении редакции MSK1.RU оказались уникальные кадры, на которых видны взрывы, которые произошли сегодня на военном аэродроме в районе села Новофедоровка в Крыму.
— Было три мощных взрыва, — сообщил редакции MSK1.RU автор видеокадров Сергей. В тот момент я находился в Новофедоровке. — Я местный житель, эвакуироваться и покидать дом я не планирую.
Напомним, сегодня днем в Крыму произошли взрывы в районе села Новофедоровка на территории военного аэродрома Саки. По данным Минобороны России, произошла детонация авиационных боеприпасов. Местные власти объявили эвакуацию. Все подробности о случившемся — в онлайн-репортаже.
На данный момент известно о пятерых пострадавших, в числе которых есть ребенок. Один из раненых сейчас находится в операционной палате местной больницы. На место происшествия выехал глава региона Сергей Аксенов. А директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, как на случившееся отреагировали отдыхающие.