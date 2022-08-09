В Крыму слышны взрывы: что известно к этому часу
Следим за развитием ситуации вблизи села Новофедоровка
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Днем 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в Крыму вблизи села Новофедоровка, где находится военный аэродром. Информацию подтвердили официальные власти, глава республики выехал на место происшествия. Мы ведем онлайн, в котором собираем самую актуальную информацию об этих событиях.
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— Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии, — цитирует РИА Новости советника главы Крыма Олега Крючкова.
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