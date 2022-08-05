Два мальчика пропали из детского сада на Саввы Кожевникова — они могли уехать на общественном транспорте
Их удалось найти и передать родителям
Сегодня, 5 августа, в Новосибирске пропали два
О пропаже детей сообщила местная жительница, информацию о пропаже рассылали в местных чатах. В детском саду также подтвердили, что потерялись двое детей. Около 15:30 в полиции корреспонденту НГС рассказали, что мальчиков удалось найти.
— Дети найдены, живы и здоровы, их жизни ничего не угрожает. Отдел по делам несовершеннолетних проведет беседы. Законные представители вместе с детьми.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» также подтвердили, что дети найдены. На поиски ушло около двух с половиной часов.
— С места они передвигались, видимо, в транспорте, потому что достаточно далеко уехали, — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.
В середине июля в Новосибирске пропал