Два мальчика пропали из детского сада на Саввы Кожевникова — они могли уехать на общественном транспорте

Сегодня, 5 августа, в Новосибирске пропали два 6-летних мальчика из детского сада № 494 в Северо-Чемском жилмассиве. Их удалось найти и передать полиции.

О пропаже детей сообщила местная жительница, информацию о пропаже рассылали в местных чатах. В детском саду также подтвердили, что потерялись двое детей. Около 15:30 в полиции корреспонденту НГС рассказали, что мальчиков удалось найти.