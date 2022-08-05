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Два мальчика пропали из детского сада на Саввы Кожевникова — они могли уехать на общественном транспорте

Их удалось найти и передать родителям

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Детей искали примерно два с половиной часа

Детей искали примерно два с половиной часа

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Сегодня, 5 августа, в Новосибирске пропали два 6-летних мальчика из детского сада № 494 в Северо-Чемском жилмассиве. Их удалось найти и передать полиции.

О пропаже детей сообщила местная жительница, информацию о пропаже рассылали в местных чатах. В детском саду также подтвердили, что потерялись двое детей. Около 15:30 в полиции корреспонденту НГС рассказали, что мальчиков удалось найти.

— Дети найдены, живы и здоровы, их жизни ничего не угрожает. Отдел по делам несовершеннолетних проведет беседы. Законные представители вместе с детьми.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» также подтвердили, что дети найдены. На поиски ушло около двух с половиной часов.

— С места они передвигались, видимо, в транспорте, потому что достаточно далеко уехали, — рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

В середине июля в Новосибирске пропал 11-летний мальчик. Его не было дома целую ночь, но затем он сам вернулся домой. Рассказываем, что произошло.

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