«Вылетела на встречку»: водителя Nissan Murano доставили в больницу после ДТП с троллейбусом на Маркса
На месте работают сотрудники ГИБДД
Женщину-водителя Nissan Murano доставили в больницу после серьезного ДТП с троллейбусом на площади Маркса. Авария произошла сегодня,
— Nissan двигался с Блюхера, не меняя траектории, продолжал ехать прямо. Врезался в троллейбус, который стоял, ожидая, пока загорится ему зеленый сигнал светофора, — поделился наблюдениями очевидец ДТП.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что
— Nissan Murano двигался со стороны улицы Блюхера в сторону улицы Римского-Корсакова. В пути следования, напротив дома
На месте работают сотрудники ГИБДД.
1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир.