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«Вылетела на встречку»: водителя Nissan Murano доставили в больницу после ДТП с троллейбусом на Маркса

На месте работают сотрудники ГИБДД

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По словам очевидцев, Nissan Murano вовремя не остановился

По словам очевидцев, Nissan Murano вовремя не остановился

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Женщину-водителя Nissan Murano доставили в больницу после серьезного ДТП с троллейбусом на площади Маркса. Авария произошла сегодня, 3 августа, около 03:00.

— Nissan двигался с Блюхера, не меняя траектории, продолжал ехать прямо. Врезался в троллейбус, который стоял, ожидая, пока загорится ему зеленый сигнал светофора, — поделился наблюдениями очевидец ДТП.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что 37-летняя водитель Nissan Murano после аварии была доставлена в больницу.

— Nissan Murano двигался со стороны улицы Блюхера в сторону улицы Римского-Корсакова. В пути следования, напротив дома № 1 на улице Титова, женщина выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с троллейбусом, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. — Из пассажиров и персонала троллейбуса на данный момент за медицинской помощью никто не обращался.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

1 августа в Искитимском районе произошло смертельное ДТП — в аварии погиб мужчина-пассажир.

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