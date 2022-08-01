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Пассажирский автобус протаранил учебную машину в Новосибирске

Во время аварии пострадала ученица автошколы

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От удара у легковушки помяло багажник

От удара у легковушки помяло багажник

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1 августа в Калининском районе автобус с пассажирами врезался в учебную машину.

Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, автобус № 34 ехал в сторону улицы Учительской, когда напротив дома № 2 по улице Столетова общественный транспорт врезался в учебную машину Renault Logan, принадлежащую ООО «Автошкола автостатус». От удара у легковушки помяло багажник.

В результате аварии пострадала 33-летняя женщина, ученица автошколы. Ее с травмами увезли в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее, 31 июля, фура и две легковушки столкнулись на Северном объезде.

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