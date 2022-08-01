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Школьник пострадал при столкновении двух «Тойот» в Новосибирске

Авария произошла в Заельцовском районе

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Обстоятельства аварии устанавливаются

Обстоятельства аварии устанавливаются

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Вечером 31 августа в Новосибирске 20-летний водитель «Тойоты-Камри» столкнулся с «Тойотой-Виц». В результате пострадал 11-летний мальчик.

— В 20:00 на территории Заельцовского района водитель, мужчина 2002 года рождения, на автомобиле «Тойота-Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорской, с левым поворотом на улицу Ереванскую. Не убедившись в безопасности маневра у дома на улице Жуковского, 59, совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Витц», — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

За рулем «Тойоты-Витц» была 33-летняя женщина. Ее пассажира — 11-летнего мальчика — доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В конце июля в Новосибирске столкнулись автомобили УАЗ и «Субару». В результате пострадал 8-летний ребенок, пассажир одного из авто. Его госпитализировали.

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