Школьник пострадал при столкновении двух «Тойот» в Новосибирске
Авария произошла в Заельцовском районе
Вечером 31 августа в Новосибирске
— В 20:00 на территории Заельцовского района водитель, мужчина 2002 года рождения, на автомобиле «Тойота-Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорской, с левым поворотом на улицу Ереванскую. Не убедившись в безопасности маневра у дома на улице Жуковского, 59, совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Витц», — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
За рулем «Тойоты-Витц» была
В конце июля в Новосибирске столкнулись автомобили УАЗ и «Субару». В результате пострадал