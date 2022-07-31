«ВАЗ врезался в "Гранту" — от удара ее выбросило под фуру»: подробности смертельного ДТП на Северном объезде

В ДТП на Северном объезде погибли два человека — водитель «Лада-Гранта» и его пассажирка. ДТП произошло сегодня, 31 июля, около 18:00. Машину, по словам очевидцев, просто выбросило под фуру после удара с ВАЗ-2114.



— ВАЗ врезался в зад белой машины, в «Гранту», которую выкинуло на встречку под капот грузовика. Грузовик сразу начал тормозить, но смысла уже не было. На заднем сиденье была женщина в сознании, моргала и даже пыталась пошевелиться. Мужчины сразу начали пытаться открыть дверь, но когда открыли, было уже поздно, — объяснила читательница НГС.