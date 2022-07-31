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«ВАЗ врезался в "Гранту" — от удара ее выбросило под фуру»: подробности смертельного ДТП на Северном объезде

В аварии погибло два человека — видео последствий

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Удар был очень сильный

Удар был очень сильный

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В ДТП на Северном объезде погибли два человека — водитель «Лада-Гранта» и его пассажирка. ДТП произошло сегодня, 31 июля, около 18:00. Машину, по словам очевидцев, просто выбросило под фуру после удара с ВАЗ-2114.

— ВАЗ врезался в зад белой машины, в «Гранту», которую выкинуло на встречку под капот грузовика. Грузовик сразу начал тормозить, но смысла уже не было. На заднем сиденье была женщина в сознании, моргала и даже пыталась пошевелиться. Мужчины сразу начали пытаться открыть дверь, но когда открыли, было уже поздно, — объяснила читательница НГС.

Удар был очень сильный. Последствия ДТП можно увидеть на видео.

— Половину одной из машин просто снесло, и мужчина лежал. Видно было, что уже не жилец, — сообщил читатель НГС, который проехал мимо аварии. — Фуру стащило в сторону.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили информацию о ДТП:

— В 18:40 водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по автодороге «Северный объезд» из Новосибирска в сторону Коченево. На 38-м километре столкнулся с впереди идущим автомобилем «Лада-Гранта». После этого «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.

В ДТП погиб 68-летний водитель «Лада-Гранта» и его пассажирка, личность которой пока не установлена.

В сторону города из-за ДТП растянулась пробка на 10 километров.

Ранее НГС рассказывал, что на Северном объезде перевернулась фура.

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